Stock Tips: लॉकडाउन खुलने से ये 3 शेयर दे सकते हैं 50% तक रिटर्न, लेकिन इनसे दूर रहने में ही भलाई

Engineering & Goods Stocks: लॉकडाउन खुलने के बाद से देश में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य होने की राह पर हैं. इसका फायदा अब इंजीनियरिंग & कैपिटल गुड्स कंपनियों को भी मिलने की उम्मीद है. धीरे धीरे टेंडर से जुड़ी एक्टिविटी बढ़ रही है, जिससे कंपनियों के पास नए आर्डर आने लगे हैं. जुलाई में आर्डर और टेंडर दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है. हालांकि अगस्त में एक बार फिर ग्रोथ मॉडरेट रही है. लेकिन उम्मीद है कि आगे कई नए प्रोजेकट या रुके हुए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने से इसमें तेजी आएगी. इसका फायदा कुछ मजबूत पोजिशन में दिख रही कंपनियों को मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने L&T, KNR कंस्ट्रक्शन, PNC इंफ्रा और कल्पतरू पावर में निवेश की सलाह दी है.

ब्रोकरेज हाउस के अनुसार लॉकडाउन खुलने के बाद टेंडर होने लगे हैं और कंपनियों को नए आर्डर भी मिलने लगे हैं. जुलाई में इसमें शानदार ग्रोथ रही. हालांकि लो बेस होने के बाद भी अगस्त में सालाना आधार पर आर्डर्स में सिर्फ 13 फीसदी ग्रोथ दिखी है. वहीं, बीते महीने टेंडर में ग्रोथ सालाना आधार पर 20 फीसदी डाउन रही. लेकिन यह अप्रैल और मई के मुकाबले काफी बेहतर है. आगे इसमें तेजी आ सकती है.

लॉकडाउन खलने के बाद से अगस्त में कई बड़े आर्डर फाइनल हुए हैं. इसमें 2600 करोड़ का बड़ा आर्डर सिक्स पिनाका रेजीमेंट को सप्लाई का है. यह आर्डर L&T और टाटा पावर के पास आया है. VPR माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के पास ओडीशा में 1300 करोड़ का आर्डर कोल सेक्टर से मिला है. इसके अलावा भी कई छोटे बड़े आर्डर फाइनल हुए या फाइनल होने की राह पर हैं.

टेंडरिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा रेलवे में पिक हुई है. इसमें सालाना आधार पर 144 फीसदी की ग्रोथ रही है. हालांकि इरीगेशन और रोड में इसमें कमी आई है. वित्त वर्ष 2021 में अबतक टेंडर एक्टिविटी में ग्रोथ 62 फीसदी रही है, हालांकि ऐसा लो बेस की वजह से हुआ है. अवार्डिंग एक्टिविटी में सालाना आधार पर रोडवेज की ओर से 21 फीसदी ग्रोथ रही है. रीयल एस्टेट से भी इसमें सालाना आधार पर 3.5 गुना से ज्यादा ग्रोथ रही है. रेलवे की ओर से आर्उर एक्टिवविटी में कमी आई है.

L&T

लक्ष्य: 1380 रुपये

करंट प्राइस: 915 रुपये

रिटर्न अनुमान: 50 फीसदी

रिपोर्ट के अनुसार L&T पर मीडियम टर्म पेन है. लेकिन आने वाले दिनों में कंपनी की पोजिशन बेहतर दिख रही है. कंपनी का आर्डरबुक बेहतर है. कैश की भी पोजिशन ठीक है. कई नए प्रोजेकट पाइपलाइन में हैं. वहीं वैल्युएशन भी ठहक नजर आ रही है.

PNC इंफ्राटेक

लक्ष्य: 173 रुपये

करंट प्राइस: 155 रुपये

रिटर्न अनुमान: 12 फीसदी

कंपनी के पास DPR अप्रूव्ड और लैंड रेडी रोड प्रोजेक्ट की स्ट्रांग पाइपलाइन में है. कंपनी का आर्डरबुक मजबूत दिख रहा है. कंपनी का बिजनेस बेहतर है और प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक है. शेयर का वैल्यूएशन वाजिब है. आने वाले दिनों में इसमें अचछी ग्रोथ दिख सकती है.

कल्पतरू पावर

लक्ष्य: 303 रुपये

करंट प्राइस: 250 रुपये

रिटर्न अनुमान: 21.2 फीसदी

कल्पतरू पावर अपने क्षेत्र में बेहतर पोजिशन पर है. बैलेंसशीट भी लगातार सुणरी है. कंपनी के पास रेलवे और T&D के अच्छे खासे वैल्यू वाले आर्डर हैं. शेयर में मौजूदा भाव से 20 फीसदी से ज्यादा ग्रोथ आ सकती है. वैल्यूएशन बेहतर है.

सीमेंस

रेटिंग: Sell

करंट प्राइस: 1244 रुपये

लक्ष्य: 889 रुपये

ABB

रेटिंग: Sell

करंट प्राइस: 810 रुपये

लक्ष्य: 766 रुपये

GE T&D इंडिया

रेटिंग: Sell

करंट प्राइस: 108 रुपये

लक्ष्य: 87 रुपये

KEC इंटरनेशनल

रेटिंग: Sell

करंट प्राइस: 313 रुपये

लक्ष्य: 271 रुपये

BHEL

रेटिंग: होल्ड

करंट प्राइस: 37 रुपये

लक्ष्य: 37 रुपये

कमिंस इंडिया

रेटिंग: होल्ड

करंट प्राइस: 450 रुपये

लक्ष्य: 486 रुपये

(नोट: हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की सलाह पर जानकारी दी है. शेयर बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश या शेयर बचेने के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.