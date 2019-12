2020 में निवेश के लिए 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड, चेक करें 1, 3 और 5 साल में इनका रिटर्न

Best Mutual Funds For 2020: म्यूचुअल फंड में निवेश इक्विटी के मुकाबले सुरक्षित माना जाता है क्योंकि न सिर्फ यहां जोखिम कम होता है, बल्कि इनमें आकर्षक रिटर्न भी मिलता है. जैसे-जैसे इंडेक्स में ग्रोथ आती है, लंबी अवधि में म्यूचुअल फंडों में शानदार रिटर्न मिल सकता है. पिछले 12 साल की बात करें तो सेंसेक्स में 10 हजार से अधिक अंकों की ग्रोथ रही है और इस दौरान लंबी अवधि के निवेशकों की दौलत में भी जमकर इजाफा हुआ है.

साल 2019 की बात करें तो इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव पूरे साल देखा गया है. आम सहमति यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी मंदी के दौर में है. बावजूद इसके पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है. ऐसे में साल 2020 में म्यूचुअल फंड्स में आकर्षक रिटर्न मिलता दिख रहा है. 2019 के मध्य में, म्यूचुअल फंड्स में 25.5 लाख करोड़ रुपये एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) थे. इन परिसंपत्तियों में से 13.22 लाख रुपये डेट में, 7.16 लाख रुपये इक्विटी में और 3.28 लाख रुपये हाइब्रिड योजनाओं में लगाए गए.

म्यूचुअल फंड में निवेश करना अपने धन में इजाफा करने का एक समझदार तरीका माना जाता है. हालांकि, निवेश करने के लिए सही म्यूचुअल फंड का चयन चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. बाजार में हजारों म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं. ऐसे में निवेशकों को सही विकल्प का चुनाव करना मुश्किल हो सकता है. यह सही है कि म्यूचुअल फंड में बेहतर रिटर्न मिलता है, लेकिन यह तभी होता है, जब आप सही फंड का चुनाव कर पाएं. सीधे शब्दों में कहें, “बेस्ट” शब्द के साथ Google पर प्रत्येक खोज आपको दिखाने के लिए तो एक लिस्ट प्रदान कर सकती है, लेकिन यह आस्त्रासन नहीं दे सकती है कि इनमें निवेश करना सही निर्णय होगा ही.

UTI निफ्टी इंडेक्स फंड लार्जकैप फंड है, जो 2020 में लांच किया गया था. लांच के बाद से इस फंड ने 11 फीसदी सालाना यानी 11 फीसदी सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है. पिछले 1, 3 और 5 साल में इस फंड ने 15%, 8% और 9% सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया है.

UTI निफ्टी इंडेक्स फंड इसलिए भी निवेश के लिए आकर्षक लग रहा है क्यों इसने बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि ज्यादा लॉर्जकैप फंड ऐसा करने में नाकाम रहे हैं. UTI निफ्टी इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है जो सूचकांकों को ट्रैक करता है, इसलिए इसमें निवेश करने से अधिकांश सक्रिय रूप से प्रबंधित किए जाने वाले लार्ज-कैप फंडों में निवेश करने की तुलना में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (दिसंबर, 2019) में 1793.60 करोड़ रुपये है. NAV 68 रुपये से 79 रुपये की रेंज में है. इसमें कम से कम 5000 रुपये लंपसम निवेश किया जा सकता है.

Axis ब्लूचिप फंड एक आकर्षक लॉर्जकैप फंड है. 2010 में इंसेप्सन के बाद से फंड ने 12 फीसदी सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया है. फंड का 1, 3 और 5 साल का रिटर्न 17.93%, 19.53%, और 9.91% रहा है. फंड का AUMs (दिसंबर, 2019) में 8,749.21 करोड़ रुपये है. NAV 26 रुपये से 32 रुपये के बीच है. इसका रिटर्न लगातार बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर रहा है. इसमें कम से कम 5000 रुपये लंपसम निवेश किया जा सकता है.

मिराए एसेट लॉर्ज कैप फंड 2008 में लांच किया गया था. इंसेप्सन के बाद से ही इसने 15.6 फीसदी सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया है. फंड का 1, 3 और 5 साल का रिटर्न 12.28%, 15.85%, और 11.37% रहा है. फंड का AUMs (दिसंबर, 2019) 15,896.69 करोड़ है. NAV 46 रुपये से 55 रुपये की रेंज में रहा है. इसमें कम से कम 5000 रुपये लंपसम निवेश किया जा सकता है.

कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड 2009 में लांच हुआ था. यह मल्टीकैप फंड है जो फंड मैनेजर्स को यह अनुमति देता है कि वे पोटेंशियल देखकर निवेश करें, ना कि कंपनी का मार्केट कैप देखकर. हालांकि यह फंड एक्सचेंज के टॉप 200 कंपनियों में ही निवेश करता है. लांच के बाद से फंड का औसत सालाना रिटर्न 13.73 फीसदी रहा है. वहीं 1, 3 और 5 साल का रिटर्न 13.17%, 6.17% और 10.93% फीसदी रहा है. फंड का AUM अक्टूबर 2019 तक 28,348 करोड़ रुपये था.

यह अपना 90.28 फीसदी निवेश इक्विटी में करता है, जिसमें 64.71 फीसदी लॉर्जकैप स्टॉक्स, 17.34 फीसदी मिडकैप और 1.72 फीसदी स्मालकैप स्टॉक्स हैं. फंड का NAV 31.86 रुपये से 37.46 रुपये की रेंज में रहा है. इसमें कम से कम 5000 रुपये लंपसम निवेश किया जा सकता है.

SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एक थिमैटिक फंड है. यह फंड 2015 में लांच किया गया था. यह फंड बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है. फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, जिससे इसमें आगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है. लांच के बाद से फंड का औसत सालाना रिटर्न 15.53 फीसदी रहा है. फंड का पिछले 1 और 3 साल का रिटर्न 24.15 फीसदी और 21.22 फीसदी रहा है. अक्टूबर 2019 तक फंड का AUM 1,200 करोड़ रुपये था. फंड का NAV 15.65 रुपये से 19.90 रुपये की रेंज में रहा है.

(जेशन अरोरा, डायरेक्टर, मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.