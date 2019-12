2019: इन शेयरों में 41-96% तक डूबा निवेशकों का पैसा, आगे कहां हो सकती है भरपाई

साल 2019 में अबतक की बात करें तो शेयर बाजार ने भले ही रिकॉर्ड हाई बनाया हो, लेकिन ऐसा चुनिंदा ब्लूचिप शेयरों के दम पर हुआ है. ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो करीब 60 फीसदी शेयरों में या निगेटिव या फ्लैट रिटर्न मिला है. सबसे ज्यादा दबाव मिडकैप और स्मालकैप सेग्मेंट में रहा है. मिडकैप में 3 फीसदी का मामूली रिटर्न तो स्मालकैप में निगेटिव रिटर्न मिला. BSE 500 में शामिल कई कंपनियों के शेयर ऐसे हैं, जिनमें इस साल 40 से 96 फीसदी तक गिरावट रही है. हालांकि इनमें से चुनिंदा कंपनियों के शेयरों में बेहतर सेंटीमेंट को देखते हुए एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस आगे निवेश की सलाह दे रहे हैं.

रिलायंस कैपिटल(-95.28%), दीवान हाउसिंग(-94.11%), रिलायंस इंफ्रा (-93.30%), जैन इरीगेशन(-88.95%), रिलायंस पावर(-88.80%), कॉफी डे(-85.10%), HSIL लिमिटेड (-81.16%), लक्ष्मी विलास बैंक(-77.68%), यस बैंक(-74.33%), थॉमस कुक(-72.16%), HEG लिमिटेड(-71.09%), एवरीडे इंडस्ट्रीज(-70.88%), PC ज्वेलर्स(-69.12%), इंडियाबुल्स हाउसिंग(-63.76%), चेन्नई पेट्रोलियम(-61.19%), तेजस नेटवर्क(-61.00%), ग्रेफाइट इंडिया

(-59.41%), IRB इंफ्रा(-58.80%), स्टरलाइट टेक(-58.71%).

इनके अलावा PNB हाउसिंग फाइनेंस, इंडियन बैंक, CARE, ग्लेनमार्क फार्मा, मैग्मा फिनकॉर्प, GNFC, फ्यूचर कंज्यूमर, इंडोस्टार कैपिटल, GE T&D, फिलिप्स कॉर्बन, सेंट्रम कैपिटल, पराग मिल्क, शंकरा बिल्डिंग प्रोजेक्ट, GIC हाउसिंग फाइनेंस, PTC इंडिया, सद्भाव इंजीनियरिंग और MMTC लिमिटेड के शेयरों में भी 41 फीसदी से 53 फीसदी गिरावट रही है.

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर बाजार में राजनैतिक स्थिरता के सेंटीमेंट के चलते तेजी आई, लेकिन जून में पेश होने वाले बजट के बाद बाजार में बड़ी गिरावट आ गई. एक्सपर्ट ने कहा कि बजट में अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए और मांग बढ़ाने के लिए कोई क्लीयर रोडमैप का अभाव बाजार के लिए निराशा बना. यह गिरावट सिजंबर के मिड तक रही, जब तक वित्त मंत्री द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का एलान नहीं किया गया.

इसके अलावा आटो और एनबीएफसी सेक्टर में स्लोडाउन का असर भी देखा गया. एनबीएफसी में लिक्विडिटी की कमी के चलते डिमांड में कमी आई और बाजार सेंटीमेंट खराब हुआ. वहीं, एनपीए की चिंता से बैंक शेयरों को लेकर निवेशक बचते रहे. ग्लोबल फ्रंट पर ट्रेड वार और जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी मेटल समेत कुछ सेक्टर प्रभावित हुए. ग्लोबल बाजारों में सुस्ती का भी असर घरेलू शेयर बाजार पर दिखा.

इंडियाबुल्स हाउसिंग: इंडियाबुल्स हाउसिंग में इस साल 64 फीसदी की गिरावट रही है. शेयर का भाव इस साल 544 रुपये गिरकर 309.30 रुपये पर आ गया. ब्रोकरेज हाउस CLSA ने शेयर के लिए 450 रुपये का लक्ष्य रखा है. बिजनेस में क्लेरिटी, लोन ग्रोथ और आकर्षक वैल्युएशन के चलते ब्रोकरेज हाउस को शेयर में ग्रोथ की उम्मीद है.

ग्रेफाइट इंडिया: ग्रेफाइट इंडिया में इस साल करीब 60 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. शेयर इस साल करीब 449 रुपये कमजोर होकर 307 रुपये के भाव पर आ गया है. ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने शेयर के लिए 330 रुपये का लक्ष्य रखा है.

IRB इंफ्रा: IRB इंफ्रा में भी इस साल करीब 59 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. शेयर का भाव 96 रुपये की गिरावट के साथ 67.50 रुपये पर आ गया है. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने शेयर के लिए 105 रुपये का लक्ष्य रखा है.

सद्भभाव इंजीनियरिंग: सद्भभाव इंजीनियरिंग के शेयर में इस साल 43 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. इस दौरान शेयर 88.40 रुपये टूटकर 122.45 रुपये के भाव पर आ गया है. ब्रोकरेज हाउस यस सिक्युरिटीज ने शेयर के लिए 168 रुपये का लक्ष्य रखा है. ब्रोकरेज के अनुसार प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में अगले 2 तिमाही में तेजी आने से कंपनी को फायदा होगा.

(नोट: हमने यहां शेयरों के प्रदर्शन और ब्रोकरेज की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

