स्‍टॉक टिप्‍स: सस्ते शेयर करेंगे बड़ा कमाल, 100 रुपये से कम है कीमत, दे सकते हैं 57% तक रिटर्न

Stock Investment: एक्‍सपर्ट निवेशकों को क्‍वालिटी शेयरों पर फोकस करने की सलाह दे रहे हैं. हमने यहां कुछ ऐसे शेयरों का चुनाव किया है, जिनका आउटलुक दमदार नजर आ रह है.

Stock Tips: ग्‍लोबल बैंकिंग क्राइसिस के चलते बाजार में अनिश्चितता और बढ़ गई है.

Stocks to Buy: शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है. हालिया ग्‍लोबल बैंकिंग क्राइसिस के चलते बाजार में अनिश्चितता और बढ़ गई है. महंगाई और रेट हाइक साइकिल भी बाजार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. बाजार में मौजूद कुछ निगेटिव डोमेस्टिक और ग्‍लोबल फैक्‍टर के चलते आगे भी बाजार पर दबाव बना रह सकता है. ऐसे में एक्‍सपर्ट निवेशकों को क्‍वालिटी शेयरों पर फोकस करने की सलाह दे रहे हैं. हमने यहां कुछ ऐसे शेयरों का चुनाव किया है जो कीमत के मामले में तो 100 रुपये से सस्‍ते हैं, लेकिन उनका आउटलुक दमदार नजर आ रह है. मजबूत आउटलुक के चलते उन पर ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं. इनमें 57 फीसदी अपसाइड की उम्‍मीद है. SBI के साथ कमाई का मौका, शेयर तोड़ सकता है तेजी का रिकॉर्ड, ब्रोकरेज ने दिया 725 रुपये का बड़ा टारगेट Karur Vysya Bank करंट प्राइस: 99 रुपये

टारगेट प्राइस: 155 रुपये

रिटर्न अनुमान: 57 फीसदी ब्रोकरेज हाउस एमके ग्‍लोबल ने करूर व्‍यासा बैंक मे निवेश की सलाह दी है और 155 रुपये का टारगेट रखा है. करंट प्राइस 99 रुपये के लिहाज से यह 57 फीसदी रिटर्न दे सकता है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि स्‍माल बैंकिंग स्‍पेस में KVB मजबूत पोजिशन में है. हायर प्रोविजन के बाद भी बैंक ने दिसंबर तिमाही में PAT में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई और यह 290 करोड़ रहा है. मार्जिन में एक्‍सपेंशन है और एसेट क्‍वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है. NNPA अब 1 फीसदी से नीचे आ गया है. 4Q में RoA के 1.35 फीसदी रहने का अनुमान है. क्रेडिट ग्रोथ भी हेल्‍दी है. रिकॉर्ड लो पर झुनझुनवाला पोर्टफोलियो शेयर, आईपीओ से आधी कीमत में निवेश का मौका, मिलेगा हाई रिटर्न LT Foods करंट प्राइस: 97 रुपये

टारगेट प्राइस: 120 रुपये

रिटर्न अनुमान: 24 फीसदी ब्रोकरेज हाउस जियोजीत ने LT Foods में 120 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 97 रुपये के लिहाज से इसमें 24 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि यह एक ग्‍लोबल कंज्‍यूमर स्‍पेशिएलिटी कंपनी है, जिसका फोकस बासमती चावल, आर्गेनिक फूड्स और राइस बेस्‍ड प्रोडक्‍ट पर है. कंपनी की पहुंच 60 से ज्‍यादा देशों में है. कंपनी का रेवेन्‍यू ग्रोथ मजबूत है, जिससे मार्जिन पर दबाव कम होने की उम्‍मीद है. Q3FY23 में कंपनी का रेवेन्‍यू गोथ सालाना आधार पर 30 फीसदी रहा है. कंपनी का डिस्‍ट्रीब्‍यूशन और ब्रॉन्डिंग पर फोकस है, जिसका फायदा आगे मिलेगा. PNB करंट प्राइस: 48 रुपये

टारगेट प्राइस: 64 रुपये

रिटर्न अनुमान: 33 फीसदी ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने पंजाब नेशनल बैंक में 64 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 48 रुपये के लिहाज से इसमें 33 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि बैंक के कोर RoA में सुधार हो रहा है और आगे भी यह आउटपरफॉर्म कर सकता है. कोर RoA के मजबूत रहने से लोन ग्रोथ भी हेल्‍दी रहने का अनुमान है. अडानी सागा के चलते हाल में शेयर में अच्‍छी खासी गिरावट रही, जिसके बाद वैल्‍युएशन आकर्षक हुआ है. IDFC First Bank करंट प्राइस: 56 रुपये

टारगेट प्राइस: 70 रुपये

रिटर्न अनुमान: 25 फीसदी ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने IDFC First Bank में निवेश की सलाह दी है और 70 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस 56 रुपये के लिहाज से इसमें 25 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि बैंक रिटेल और कमर्शियल लोन के जरिए लोन बुक मजबूत करने पर फोकस कर रहा है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY23-25 तक लोन ग्रोथ 25% CAGR रह सकती है. रिटेल‍ डिपॉजिट में पिछले 3 साल में 5 गुनी ग्रोथ देखने को मिली है. आगे NII ग्रोथ भी मजबूत रहने की उम्‍मीद है. बैंक की बैलेंसशीट भी मजबूत हो रही है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Follow us on facebook

twitter