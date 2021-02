म्यूचुअल फंड के ‘राइजिंग स्टार’: यहां निवेशक हुए मालामाल, 1 साल में ही मिल गया 47% तक रिटर्न

Mutual Fund Rising Stars: म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए दिन कोई न कोई नई स्कीम लॉन्च होती रहती है. इनमें से कुछ ऐसी नई स्कीम हैं, जिन्होंने निवेशकों को बेहद शानदार रिटर्न दिया है. इन्होंने अपनी लॉन्चिंग के बाद 1 से 2 साल के अंदर ही 37 से 38 फीसदी तक रिटर्न दे दिया. यहां तक कि जब पिछले साल कोरोना वायरस महामारी से कैपिटल मार्केट में दबाव था, इनका 1 साल का रिटर्न 47 फीसदी तक रहा है. हमने यहां ऐसे ही 2 मिडकैप और 2 स्मालकैप म्यूचुअल फंड चुने हैं, जिनकी लॉन्चिंग 1 से 2 साल के भीतर की है. इनमें मिराए एसेट मिडकैप फंड, प्रिंसिपल मिडकैप फंड, BOI AXA स्मालकैप फंड और प्रिंसिपल स्मालकैप फंड शामिल हैं.

लॉन्च डेट: 29 जुलाई, 2019

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 37.92%

एसेट्स्: 3,220 करोड़ (31 दिसंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.37% (31 दिसंबर, 2020)

बीते 1 साल में रिटर्न: 38%

1 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.38 लाख रुपये

1 साल में 10000 मंथली SIP की वैल्यू: 1.76 लाख रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कम से कम एसआईपी: 1000 रुपये

टॉप होल्डिंग: फेडरल बैंक, एसआरएफ, एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नैटको फार्मा

लॉन्च डेट: 30 दिसंबर, 2019

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 33.32%

एसेट्स्: 322 करोड़ (31 जनवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.35% (31 दिसंबर, 2020)

बीते 1 साल में रिटर्न: 28%

1 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.28 लाख रुपये

1 साल में 10000 मंथली SIP की वैल्यू: 1.64 लाख रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कम से कम एसआईपी: 500 रुपये

टॉप होल्डिंग: फेडरल, पॉलीकैब इंडिया, ICICI बैंक, एसबीआई, अशोक लेलैंड

लॉन्च डेट: 19 दिसंबर, 2018

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 31.35%

एसेट्स्: 94 करोड़ (31 दिसंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.78% (31 दिसंबर, 2020)

बीते 1 साल में रिटर्न: 47%

1 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.48 लाख रुपये

1 साल में 10000 मंथली SIP की वैल्यू: 1.71 लाख रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कम से कम एसआईपी: 1000 रुपये

टॉप होल्डिंग: EPL, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, गैलेक्सी सरफैक्टेंट्स, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, इंडिया मार्ट इंटरमहेश

लॉन्च डेट: 13 मई, 2019

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 31.36%

एसेट्स्: 275 करोड़ (31 जनवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.85% (31 दिसंबर, 2020)

बीते 1 साल में रिटर्न: 41%

1 साल में 1 लाख की वैल्यू: 1.42 लाख रुपये

1 साल में 10000 मंथली SIP की वैल्यू: 1.73 लाख रुपये

कम से कम एकमुश्त निवेश: 5000 रुपये

कम से कम एसआईपी: 500 रुपये

टॉप होल्डिंग: टाटा एलेक्सी, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, सिएट, अल्काइल एमींस केमिकल्स, पर्सिस्टेंस सिस्टम

(सोर्स: वैल्यू रिसर्च)

