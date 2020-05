COVID-19 संकट में भी ये 4 शेयर दिखाएंगे दम! निवेशकों को मिल सकता है 35% फीसदी तक रिटर्न

कोरोना संकट ने शेयर बाजार का हाल खराब किया है. पिछले 2 महीने में जिस तरह से बाजार में गिरावट आई है, सेंसंक्स और निफ्टी के पिछले 1 साल और 3 साल की रिटर्न बिगड़ गया है. वहीं पिछले 1 साल के दौरान निफ्टी के 41 शेयर लाल निशान में चले गए, जबकि सेंसेक्स 30 के 23 शेयरों में निगेटिव रिटर्न दिख रहा है. बीएसई 500 के भी 80 फीसदी शेयरों ने निवेशकों के पैसे डुबोए हैं. जिस तरह का अभी हाल है, आगे भी बाजार पर दबाव बने रहने की आशंका है. एक्सपर्ट भी स्टॉक स्पेसिफिक ही निवेश की बात कह रहे हैं. एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस ने ऐसे कुछ शेयरों में निवेश की सलाह दी है, जिनमें कोविड-19 संकट से उबरने की क्षमता दिख रही है. रिलायंस इंडस्ट्रीज, UPL, हिंडाल्को और इन्हीं शेयरों में शामिल हैं.

शेयर बाजार इसी साल अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था, लेकिन कोरोना वायरस ने पिछले 3 साल का रिटर्न बिगाड़ दिया है. इस दौरान निफ्टी का रिटर्न निगेटिव में 4.23 फीसदी रहा है. जबकि सेंसेक्स में 0.33 फीसदी की मामूली बढ़त दिख रही है. बीएसई 500 इंडेक्स में निगेटिव 9 फीसदी रिटर्न है. इस दौरान बीएसई मिडकैप सबसे ज्यादा 22 फीसदी अूटा है, जबकि स्मालकैप में 20 फीसदी गिरावट रही है.

इन शेयरों में कोरोना से उबरने की क्षमता

UPL लिमिटेड

रिटर्न अनुमान: 35%

UPL लिमिटेड एग्रो सेक्टर से जुड़ी कंपनी है. यह एग्रो केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, केमिकल इंटरमीडिएट और स्पेशिएलिटी केमिकल बनाती है और उसकी मार्केटिंग करती है. इसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन सॉरूूशंस भी आफर करती है. सरकार ने जिस तरह से रूरल सेक्टर पर फोकस किया है, इसका फायदा कंपनी को मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने UPL लिमिटेड के लिए 500 रुपये का लक्ष्य तय किया है. करंट प्राइस 371 रुपये के लिहाज से शेयर में 35 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. चौथी तिमाही में सालाना आधार पर UPL की डॉलर और रुपये के टर्म में ग्रोथ 22 फीसदी और 26 फीसदी रही है. ग्लोबल पियर्स की तुलना में प्रदर्शन बेहतर है. वर्किंग कैपिटी साइकिल में सुधार हुआ है.

हिंडाल्को

रिटर्न अनुमान: 35%

हिंडाल्को दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमीनियम रोलिंग कंपनी है. वहीं टॉप 5 उत्पादक कंपनियों में शामिल है. यह मेटल सेक्टर की फ्लैगशिप कंपनी है, जिसका कस्टमर बेस बेहद मजबूत है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक लॉकडाउन के चलते दुनियाभर में मेटल की डिमांड कमजोर रही है, जिसका असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ा है. इस वजह से हिंडाल्कों का शेयर इस साल करीब 40 फीसदी तक करेक्ट हो चुका है. यह शेयर के लिए बेहद ही आकर्षक भाव है. ब्रोकरेज का मानना है कि अब शेयर में करेक्शन बंद होगा. कोविड के चलते कंपनी के वॉल्यूम पर ज्यादा असर नहीं हुआ है. लांग डेट मेच्येारिटी प्रोफाइल और लिक्विडिटी हाथ में होने से कंपनी बेहतर स्थिति में है. कोविड 19 का असर जैसे जैसे कम होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से मेटल की डिमांड भी बढ़ेगी. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर के लिए 175 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 130 रुपये के लिहाज से शेयर में 35 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज

रिटर्न अनुमान: 20%

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कर्जमुक्त कंपनी बनने का जो लक्ष्य तय किया था, उस पर तेजी से आगे बढ़ रही है. हाल ही कंपनी ने राइट्स इश्यू के जरिए पैसे जुटाए हैं. वहीं टेलिकॉम आर्म जियो प्लेटफॉर्म्स के जरिए आरआईएल ने करीब 1000 करोड़ रुपये का निवेया आकर्षित किया है. आगे सउदी अरामको से बड़ी डील होनी है. फेसबुक, केकेआर, अटलांटा और पीई इक्विटी जैसी कंपनियां पार्टनर बनी हैं. इसके जरिए कंपनी के पास बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा. आने वाले दिनों में कंपनी को जियो और रिटेल बिजनेस से बड़ा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. आरआईएल के पास बेहतर मैनेजमेंट है और कैया की कोई कमी नहीं है. ऐसे में आगे शेयर में अचछी ग्रोथ दिख रही है. बोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने शेयर के लिए जहां 1630 रुपये का लक्ष्य तय किया है, वहीं मोतीलाल ओसवाल ने 1713 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस के हिसाब से शेयर में 20 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

रिटर्न अनुमान: 23%

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने अल्ट्राटेक सीमेंट में 4350 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 3546 रुपये के लिहाज से इसमें 23 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी का रीजनल प्रेजेंस बेहतर तरीके डाइवर्सिफाई है. आगे इंफ्रा और हाउसिंग सेक्टर पर सरकार के फोकस से भी कंपनी को फायदा होने वाला है. कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक रहे हैं.

(नोट: हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. शेयर बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें.)

