इन मिडकैप शेयरों में मिल सकता है दमदार रिटर्न, नतीजों के बाद मजबूत हुए फंडामेंटल

Midcap Stocks: लंबे समय से अंडरपरफॉर्मर रहे मिडकैप और स्मालकैप सेग्मेंट में मार्च के लो से अच्छी खासी तेजी आ चुकी है. एक्सपट्र मान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल और मिडकैप शेयरों में तेजी रह सकती है. इस साल अर्थव्यवस्था पर भी दबाव रहा है और अब यह रिकवरी मोड में है. लार्ज कैप शेयरों का वैल्युएशन पहले से बहुत ज्यादा है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि फिस्कल ईयर 2022 में लार्ज कैप शेयरों के मुकाबले भी मिडकैप का प्रदर्शन बेहतर रहेगा. तिमाही नतीजों में भी ऐसी कुछ कंपनियों ने अपने प्रदर्शन से आगे के लिए अच्छी उम्मीद जताई है. हमने यहां कुछ ऐसे ही शेयर चुने हैं, जिनके दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद फंडामेंटल मजबूत हुए हैं.

रिटर्न: 26 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने रेडिको खेतान में 550 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का मौजूदा भाव 436 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 26 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. रेडिको खेतान का दूसरी तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ 5 फीसदी रहा है. एक्सपोर्ट में 70 फीसदी की मजबूत ग्रोथ देखी गई है, जो कुल रेवेन्यू का करीब 9 फीसदी रहा. ओवरआल रेवेन्यू ग्रोथ 11 फीसदी रही और 630 करोउ़ की आय हुई. ग्रॉस मार्जिन 90 बीपीएस बढ़कर 48.9 फीसदी हो गया. कीमतें बए़ाने का फायदा कंपनी को मिल रहा है. EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 17 फीसदी हो गया है. कर्मचारियों पर खर्च कम होने का फासदा मिला है. EBITDA 24 फीसदी बढ़कर 107 करोड़ रुपये रहा.

रिटर्न: 25 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस में 90 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 72 रुपये के लिहाज से इसमें 25 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस का रेवेन्यू दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 15 फीसदी और तिमाही आधार पर 14 फीसदी बढ़ा है. कंपनी के लिए यह तिमाही बेहतर गया है. टॉप क्लाइंट ग्रोथ तिमाही आधार पर 35 फीसदी रही है. हालांकि सालाना आधार पर इसमें 6 फीसदी कमी आई है. कंपनी का मोटेजेज बिजनेस का रेवेन्यू में योगदान 28 फीसदी रहा है. वित्त वर्ष 2021 के लिए कंपनी का कांस्टेंट करंसी गाइडेंस 6-10 फीसदी से बढ़कर 9-12 फीसदी रहा है. मार्जिन भी सुधरा है. आगे कंपनी के मजबूत ग्रोथ करने की उम्मीद है.

रिटर्न: 20 फीसदी

केन फिन होम्स देश की बड़ी फाइनेंशिसल कंपनी है, जिसे होम फाइनेंस में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है. कंपनी के देशभर में 164 ब्रांच हैं, 21 अफोर्डेबल हाउसिंग लोन सेंटर्स हैं. कंपनी की पहुंच 20 राज्यों में हैं. हालांकि साउथ इंडिया में 70 फीसदी से ज्यादा ब्रांच हैं. कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं. नेट इंटरेस्ट मार्जिन में अच्छा सुधार देखने को मिला है. मैनेजमेंट ने हेल्छी प्रोविजनिंग बफर रखा है, जिससे सेंटीमेंट मजबूत हुए हैं. कसटमर बेस के साक बैंक की कैया पोजिशन भी बेहतर है. ब्रोकरेज हाउस यस सिक्योरिटीज ने शेयर में 550 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 460 रुपये के लिहाज से इसमें 20 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

रिटर्न: 31 फीसदी

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने PNC इंफ्राटेक में 214 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 163 रुपये के लिहाज से इसमें 31 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी के तिमाही नतीजे भले ही कमजोर रहे हैं, लेकिन आर्डरबुक में कोई कमी नहीं है. पुराने कई आर्डर पूरे होने के कगार पर हैं. मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2021 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को पॉजिटिव कर दिया है. आगे मजबूत आर्डरबुक के चलते कंपनी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. ब्रोकरेज ने FY21-23E EPS का अनुमान 58-33 फीसदी बढ़ा दिया है.

(नोट: हमने यहां जानकारी दूसरी तिमाही के नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट को आधार बनाकर दिया है. शेयर बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.