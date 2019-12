Indigo बिग फैट सेल: 899 रु में हवाई सफर का मौका, मिलेगा 2000 रु तक का अतिरिक्त कैशबैक

बजट एयरलाइंस इंडिगो (Indigo) क्रिसमस और नए साल के मौके पर ‘द बिग फैट इंडिगो सेल’ लेकर आई है. इसके तहत देश के अंदर हवाई सफर के लिए किराया 899 रुपये से शुरू है. वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए किराया 2999 रुपये से शुरू हो रहा है. इसके अलावा 2000 रुपये तक के कैशबैक का भी फायदा लिया जा सकता है.

इंडिगो की यह सेल 23 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 26 दिंसबर तक चलेगी. इस दौरान की जाने वाली बुकिंग पर 15 जनवरी से 15 अप्रैल 2020 तक हवाई सफर किया जा सकेगा. इंडिगो के ट्वीट के मुताबिक, अगर कोई इंडिगो की वेबसाइट या ऐप के जरिए टिकट बुक कराता है तो कन्वीनिएंस फीस शून्य रहेगी.

सेल के तहत ऑफर किए जा रहे हवाई किराए में सभी टैक्स भी शामिल हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड के जरिए बुकिंग पर 15 फीसदी कैशबैक मिलेगा, जो 2000 रुपये तक का होगा. फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड पर भी 15 फीसदी कैशबैक मिलेगा, जो 1500 रुपये तक होगा. वहीं यस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर फ्लैट 2000 रुपये का कैशबैक मिलेगा.

Sale alert! Grab the most affordable fares starting at ₹899 at zero convenience fee along with additional cashback up to ₹2,000. Book now https://t.co/I0axoBNADQ #LetsIndiGo pic.twitter.com/hrkyO67eAg

