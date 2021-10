Elon Musk की कंपनी Tesla ने रचा इतिहास, एक लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा हुआ मार्केट कैप

इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी टेस्ला (Tesla) ने सोमवार को एक नया मुकाम हासिल कर लिया. टेस्ला अब एक लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है. टेस्ला इंक के स्टॉक में सोमवार को 12.66% की बढ़ोतरी हुई. इस उछाल के पीछे की सबसे बड़ी वजह टेस्ला द्वारा किराये की कार कंपनी हर्ट्ज से अपना अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिलना है. मार्केट कैप में इस उछाल के साथ, टेस्ला का वैल्यूएशन टॉप 5 BSE लिस्टेड कंपनियों से भी ज्यादा हो गया है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, टेस्ला इंक के शेयर की कीमत में बढ़ोतरी के साथ, एलन मस्क की कुल संपत्ति में भी 36 अरब डॉलर (2.71 लाख करोड़ रुपये) की भारी वृद्धि हुई है. इस बढ़ोतरी के साथ मस्क ऐमजॉन के जेफ बेजोस से कहीं आगे निकल गए हैं.

NASDAQ इंडेक्स पर टेस्ला का मार्केट कैप 1.02 ट्रिलियन (लगभग एक लाख करोड़) डॉलर प्रति शेयर पर स्टॉक मूल्य 1,024.86 डॉलर के साथ बंद हुआ. BSE की 5 सबसे बड़ी कंपनियों का मार्केट कैप संयुक्त रूप से 51.67 लाख करोड़ रुपये या 688 अरब डॉलर ($1 = 75.02 रुपये) है. मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) बीएसई की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका बाजार पूंजीकरण 16.50 लाख करोड़ रुपये है.

इसके अलावा, टेस्ला मार्केट कैप के मामले में बीएसई की कंपनियों TCS, HDFC बैंक, इंफोसिस और ICICI बैंक से कहीं आगे है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप 12.91 लाख करोड़ रुपये, एचडीएफसी बैंक 9.17 लाख करोड़ रुपये, इंफोसिस 7.24 लाख करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 5.8 लाख करोड़ रुपये है.

इसके साथ ही एलन मस्क अमीरी के मामले जेफ बेजोस से कहीं आगे निकल गए हैं. एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं. उनकी नेटवर्थ 289 अरब डॉलर पहुंच चुकी है. इस साल उनकी नेटवर्थ में 119 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. वहीं, बेजोस की नेटवर्थ 193 अरब डॉलर है. इस हिसाब से मस्क की नेटवर्थ बेजोस से 96 अरब डॉलर ज्यादा है.

(Article : Kshitij Bhargava)

