भारतीय निवेशकों के लिए पसंदीदा स्टॉक्स बने टेस्ला-नियो, लेकिन फेसबुक-नेटफ्लिक्स में घटा निवेश

हाई रिटर्न के चलते भारतीय निवेशकों का रूझान अमेरिकी स्टॉक्स को लेकर बढ़ा है. हालांकि भारतीय निवेशकों के बीच सबसे अधिक क्रेज टेस्ला, नियो और रॉयट ब्लॉकचेन को लेकर है. भारतीयों के निवेश व्यवहार को लेकर ब्रिटिश फिनटेक प्लेटफॉर्म Winvesta ने Winvesta Investor Pulse Report पेश किया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों का रूझान टेक, इलेक्ट्रिक वेहिकल्स और ब्लॉकचेन सेग्मेंट के स्टॉक्स को लेकर अधिक है और निवेशकों में आधे से अधिक 60 फीसदी मिलेनियल्स हैं. रिपोर्ट के मुताबिक निवेशकों का रूझान फेसबुक, अमेजन, एप्पल और अल्फाबेट जैसे स्टॉक्स को लेकर कम हुआ है.

यह रिपोर्ट विनवेस्टा प्लेटफॉर्म पर निवेशकों के व्यवहार को लेकर तैयार किया गया है और इसके लिए 27 मार्च 2020 से लेकर 20 मार्च 2021 के बीच स्टडी कर यह रिपोर्ट तैयार किया गया है. रिपोर्ट में शामिल निवेशक 18-70 वर्ष की उम्र के और टियर-1 और टियर 2 सिटीज से हैं.

2025 तक टेस्ला के शेयर होंगे 2.17 लाख रु के! इन वजहों से आ सकता है 347% का उछाल

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय निवेशकों ने सबसे अधिक प्रिफरेंस टेक स्टॉक को दिया. इसके बाद उनकी प्रॉयोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर इलेक्ट्रिक वेहिकल्स और ब्लॉकचेन सेक्टर्स के स्टॉक रहे. पिछले एक साल में इलेक्ट्रिक वेहिकल्स और ब्लॉकचेन स्टॉक्स ने निवेशकों को आकर्षित किया. विनवेस्टा के प्लेटफॉर्म पर निवेशकों ने सबसे अधिक टेस्ला, नियो और रॉयट में निवेश किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय निवेशकों के बीच पैसिव इंवेस्टमेंट्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है और विनवेस्टा प्लेटफॉर्म पर 25 फीसदी निवेश ईटीएफ में हुआ. अधिकतर निवेशकों ने QQQ (Nasdaq 100) ईटीएफ में निवेश किया. इसके अलावा निवेशकों ने VTI (Vanguard Total Stock Market Index), ARKG (ARK Genomic Revolution), SPY (S&P500) और ARKK (ARK Innovation) में निवेश किया. विनवेस्टा के प्लेटफॉर्म पर ईटीएफ और एडीआर में करीब 10 फीसदी निवेश हुआ.

हाई रिटर्न के चलते इंटरनेशनल इक्विटी के प्रति बढ़ रहा आकर्षण; निवेश के पहले ध्यान रखें ये बातें, नहीं तो होगा नुकसान

अधिकतर भारतीय निवेशकों के लिए अमेरिका में निवेश का मतलब FAANG (फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और अल्फाबेट-गूगल) स्टॉक्स रहा है लेकिन विनवेस्टा के प्लेटफॉर्म पर इन स्टॉक्स में सिर्फ 17 फीसदी निवेश हुआ है. पिछले साल 2020 की शुरुआत से ही यह ट्रेंड अब नीचे जा रहा है और टेस्ला, नियो व RIOT में निवेश बढ़ रहा है. हालांकि टॉप 10 प्रचलित स्टॉक्स की बात करें तो एप्पल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट अभी भी निवेशकों की सूची में हैं.

विनवेस्टा की शुरुआत भारत में नेशनल लॉकडाउन लगने के दो दिन बाद ही शुरू किया गया था और इस समय देश भर में इसके प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करने वाले निवेशक हैं. विनवेस्टा के करीब 60 फीसदी निवेशक 25-40 वर्ष की उम्र के हैं. इसके अलावा महिला निवेशकों की संख्या महज 6 फीसदी है. विनवेस्टा के क्लायंट देश भर में हैं, हालांकि 25 फीसदी क्लायंट दिल्ली एनसीआर, बेंगलूरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद से हैं. 45 फीसदी क्लायंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज से हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.