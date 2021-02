Elon Musk के ट्वीट से Bitcoin में जबरदस्त तेजी, 54 हजार डॉलर के पहुंचा भाव

दुनिया के सबसे अमीर शख्स और इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी Telsa के सीईओ Elon Musk के बिटक्वाइन में भरोसे ने इसके भाव की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. एक Bitcoin के भाव इस समय 54567 डॉलर (39,56,631.34 रुपये) के करीब चल रहे हैं. मस्क का कहना है कि बिटक्वाइन रखना कैश की तुलना में कुछ बेहतर है. उन्होंने का कहना है कि फिएट करेंसी (जैसे कि रुपया, डॉलर इत्यादि) में जब निगेटव रियल इंटेरेस्ट है तो कोई मूर्ख ही दूसरे विकल्प की तलाश नहीं करेगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिएट मनी के समान बिटक्वाइन की भी अपनी कमियां हैं. उन्होंने कहा कि वे निवेशक नहीं बल्कि इंजीनियर हैं और उनका टेस्ला के अलावा किसी भी पब्लिक ट्रेडेड स्टॉक में निवेश नहीं है. बता दें कि टेस्ला ने बिटक्वाइन में 150 करोड़ डॉलर का निवेश किया है.

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don’t even own any publicly traded stock besides Tesla.

However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere.

Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”.

— Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2021