Star Health IPO : राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली स्टार हेल्थ के आईपीओ की धीमी शुरुआत, अब तक सिर्फ आठ फीसदी सब्सक्रिप्शन

राकेश झुनझुनवाला ( Rakesh JhunJhunwala) के निवेश वाली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी ( Star Health and Allied Company) का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया लेकिन इसे निवेशकों का ठंडा रेस्पॉन्स मिला है. दोपहर साढ़े बारह बजे तक यह आईपीओ आठ फीसदी ही सब्सक्राइब हुआ था.

एनएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर साढ़े बारह बजे तक निवेशकों ने 4,49,08,947 शेयरों में से 34,23,552 शेयरों के लिए आवेदन किया था. आईपीओ से पहले कंपनी ने 62 एंकर निवेशकों को 3,57,45,901 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था. एक शेयर की कीमत 900 रुपये है. इस तरह एंकर निवेशकों से 3217.13 करोड़ रुपये जुटाए जाने हैं. कंपनी इस आईपीओ के जरिये 7,249 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाएगी.लेकिन इसके शेयर के दाम ग्रे मार्केट में तेजी से गिरते दिखे. पिछले सप्ताह इसके शेयर ग्रे मार्केट में 90 रुपये के प्रीमियम पर बिक रहे थे लेकिन इस सप्ताह ये गिर कर 10 रुपये के प्रीमियम पर आ गए थे.

Star Health IPO : राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली इस कंपनी के IPO को ग्रे मार्केट में ठंडा रेस्पॉन्स, क्या आपको पैसा लगाना चाहिए?

इश्यू के तहत 2 हजार करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं. इसके अलावा प्रमोटर्स और मौजूदा शेयरधारक ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए 5,83,24,225 इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे. इश्यू के लिए 870-900 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है. कंपनी के कर्मियों के लिए 80 रुपये का डिस्काउंट है. कंपनी ने 16 इक्विटी शेयरों का लॉट साइज तय किया है यानी कि प्राइस बैंड के अपर प्राइस के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14400 रुपये का निवेश करना होगा.

इश्यू का 75 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB), 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स और 10 शेष फीसदी खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है. इश्यू के तहत 100 करोड़ रुपये के शेयरों को कंपनी के कर्मियों के लिए आरक्षित किया गया है.

नए शेयरों के जरिए जुटाए गए पैसोों का इस्तेमाल कंपनी के कैपिटल बेस को बढ़ाने में किया जाएगा. इसके शेयरों का अलॉटमेंट 7 दिसंबर को फाइनल हो सकता है और शेयर 10 दिसंबर को लिस्ट हो सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.