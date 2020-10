Airtel का शेयर 52 हफ्तों के हाई पर, आगे भी मिल सकता है 65% रिटर्न; क्या हैं वजह

Airtel Stocks Rose: टेलिकॉम शेयर एयरटेल के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली है. कंपनी का शेयर आज के कारोबार में 12 फीसदी मजबूत होकर 488 रुपये के भाव पर पहुंच गया. यह शेयर के लिए 52 हफ्तों का हाई है. मंगलवार को शेयर 435 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. असल में एयरटेल ने दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं, जो उम्मीद से बेहतर हैं. इस दौरान कंपनी का डाटा कंजम्पशन और प्रति यूजर औसत कमाई बढ़ी है, जिससे कंपनी को घाटा कम करने में मदद मिली है. एक्सपर्ट आगे भी शेयर में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद जता रहे हैं.

दूसरी तिमाही में एयरटेल की प्रति यूजर औसत कमाई (ARPU) 162 रुपये पर रही है, जबकि एक साल पहले यह 128 रुपये थी. वहीं, इस साल की पहली तिमाही में यह 157 रुपये थी. जबकि पहली तिमाही में जियो का एआरपीयू 140.3 रुपये रहा था. 30 सितंबर को खत्म हुई दूसरी तिमाही में एयरटेल ने 1.44 करोड़ नए 4G यूजर जोड़े, इससे कंपनी के कुल 4G उपभोक्ताओं का संख्या 15.27 करोड़ हो गई है. यह संख्या पिछले साल से 48 फीसदी अधिक है.

सितंबर तिमाही में कोरोना वायरस महामारी के चलते घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा. इससे एयरटेल को फायदा हुआ है. असल में वर्क फ्रॉम होम के चलते सितंबर तिमाही में एयरटेल के डाटा कंजम्पशन में 58 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. इससे एयरटेल की अच्छी खासी कमाई हुई.

वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में कंपनी का घाटा कम होकर 763 करोड़ रुपये रहा है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में एयरटेल को 23,045 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. यह कंपनी के लिए मजबूत सेंटीमेंट हैं. इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एयरटेल का घाटा 15,930 करोड़ रुपये रहा था. दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 22 फीसदी बढ़कर 25,785 करोड़ रुपये रही है, जो पिछले साल समान अवधि में 21,131 करोड़ रुपये थी.

ब्रोकरेज हाउस CLSA ने एयरठेल के शेयर के लिए 715 रुपये का लक्ष्य रखते हुए निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज हाउस Citi ने शेयर के लिए 690 रुपये का लक्ष्य रखा है. ब्रो​करेज हाउस मोतालाल ओसवाल का टारगेट शेयर के लिए 650 रुपये हैं, वहीं दोलत कैपिटल ने शेयर के लिए 605 रुपये का लक्ष्य रखते हुए निवेश की सलाह दी है. गौलडमैन सेक्स ने भी शेयर में निवेश की सलाह दी है और लक्ष्य 635 रुपये रखा है. करंट प्राइस 433 रुपये के लिहाज से देखें तो शेयर में 65 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है.

(नोट: हमने यहां कंपनी के दूसरी तिमाही के प्रदर्शन और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. शेयर बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

