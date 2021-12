Stocks in Focus Today: Tega Industries और Vedanta समेत इन स्टॉक्स पर रहेगा फोकस, सरकारी बैंकों के शेयरों में इस वजह से रहेगी हलचल

Stocks in Focus Today: निफ्टी अपने निचले स्तर से ऊपर आया है लेकिन अभी भी यह अपने रिकॉर्ड हाई से बहुत दूर है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्ट एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक निफ्टी 17550-17600 की रेंज के बीच ऊपर-नीचे हो रहा है और इस लेवल पर ऊपर जाने को निफ्टी में छलांग के लिए पॉजिटिव संकेत होगा. शेट्टी के मुताबिक शॉर्ट टर्म में निफ्टी 17400-17380 के सपोर्ट लेवल के साथ एक सीमित रेंज में ऊपर-नीचे होगा. आज कारोबार के दौरान टेगा इंडस्ट्रीज, वेदांता, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, पीएसयू बैंक, गति और कैडिला हेल्थकेयर पर फोकस रहेगा. इसमें से टेगा इंडस्ट्रीज के लिए आज स्टॉक एक्सचेंज पर पहला दिन है. इसके आईपीओ को निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली थी और यह 219.04 गुना सब्सक्राइब हुआ था.

टेगा इंडस्ट्रीज के शेयरों की आज घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों पर शुरुआत हुई है. इसके आईपीओ को निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली थी और 619 करोड़ रुपये का यह इश्यू 219 गुना सब्सक्राइब हुआ था. सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित हिस्सा ओवरसब्सक्राइब हुआ था.

अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली वेदांता ने शनिवार को दूसरे अंतरिम लाभांश का ऐलान किया था. कंपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 13.50 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है जोकि वित्त वर्ष 2021-22 में 1 रुपये की फेस वैल्यू से 1350 फीसदी अधिक है. इस पर कंपनी के 5019 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल ने स्टॉक एक्सचेंजों को अपने मैटेरियल सब्सिडियरी एजी इनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को मिलने वाले नए कांट्रैक्ट की जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक एजी इनवायरो को नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर पहाड़गंज जोन से घर-घर जाकर सॉलिड वेस्ट जुटाने व फिर उसे डिस्पोजल साइट तक ले जाने और इक्विपमेंट/मशीनरी को चलाने व मेंटनेंस के कांट्रैक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में सरकारी बैंकों में पूंजी निवेश की संभावना नहीं दिख रही है. चालू वित्त वर्ष में सरकार ने पीएसयू बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपये निश्चित किए हैं.

गति ने तीन साल के भीतर माइक्रो, स्माल व मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) व बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) रिटेल में 3 हजार करोड़ रुपये की कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है. गति के चीफ एग्जेक्यूटिव ऑफिसर पिरोजशॉ सरकारी ने कहा कि कंपनी ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए टैलेंट को खुद से जोड़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने समेत तीन प्रमुख एरियाज की पहचान की है.

जायडस कैडिला की सब्सिडियरी जायडस फार्मा को अमेरिकी एफडीए से कैरीप्राजीन कैप्सूल की बिक्री के लिए टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया है. यह दवा अहमदाबद के सेज में स्थित ग्रुप के फॉर्म्यूलेशन मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी में तैयार होगी.

