Stocks to Buy: मार्केट में गिरावट के दिख रहे आसार, इन स्टॉक्स में खरीदारी कर कमा सकते हैं मुनाफा

Stocks to Buy: पिछले दो कारोबारी दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी में 1.50 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. बैंक निफ्टी और निफ्टी मेटल इंडेक्सेज महज दो दिन में ही 3.5 फीसदी तक टूट चुके हैं. अमेरिकी बांड मार्केट में तेजी के चलते FIIs लगातार मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं और सोमवार को उन्होंने 2 हजार करोड़ रुपये मार्केट से खींच लिए हैं. निवेशक इक्विटी की बजाय 10 साल की अवधि वाले ट्रेजरी बांड्स को प्रमुखता दे रहे हैं. मंगलवार को भी मार्केट में गिरावट रही.

तकनीकी रूप से बात करें तो सेंसेक्स 52100 और निफ्टी 15600 के ऊपर बंद हुआ था लेकिन अगले कुछ दिनों में निफ्टी 15450-15300 तक लुढ़क सकता है जबकि सेंसेक्स 51600-51000 के लेवल तक आ सकता है. अपसाइड बात करें तो सेंसेक्स 52350-52500 और निफ्टी 15680-15750 के लेवल तक पहुंच सकता है. जब तक निफ्टी 15750 और सेंसेक्स 52500 का लेवल नहीं पार कर लेता है, कमजोर लांग पोजिशंस को कम करने की रणनीति अपनानी चाहिए. हालांकि लार्ज सपोर्ट को लेकर कुछ मजबूत कंपनियों में खरीदारी करनी चाहिए.

इस स्टॉक को पिछले कुछ दिनों में स्ट्रांग सप्लाई एरिया के चलते ट्रांजिटरी प्रॉफिट बुकिंग के कारण 3330-3380 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ा. हालांकि वॉल्यूम में बढ़ोतरी इशके रिट्रेसमेंट जोन पर सपोर्ट के चलते इसके शेयरों में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं. इस स्टॉक को 3205.8 रुपये के वर्तमान भाव पर 3140 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 3,360 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीद सकते हैं.

एक बड़े टाइम फ्रेम में इस स्टॉक के चार्ट में सिर व कंधे का चार्ट पैटर्न बन रहा है. यह स्टॉक नेकलाइन सपोर्ट के नजदीक ट्रेड कर रहा है और इसके जल्द ही ऊपर जाने का ट्रेंड दिख रहा है. इस स्टॉक को 554.85 रुपये के वर्तमान भाव पर 540 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 580 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीद सकते हैं.

इस स्टॉक में बुलिश ट्रेंड दिख रहा है और वीकली स्केल पर इसमें काफी गिरावट रही. यह स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेंज के नजदीक भाव पर है जिससे स्टॉक के भाव मजबूत होने की बहुत संभावनाएं दिख रही हैं. इस स्टॉक को 17,856.1 रुपये के वर्तमान भाव पर 17,500 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 17,500 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीद सकते हैं.

4200 रुपये का रिकॉर्ड लेवल छूने के बाद बजाज ऑटो में करेक्शन हुआ. हालांकि अपने सपोर्ट एरिया के पास वॉल्यूम एक्टिविटी में बढ़ोतरी के चलते इसने एक इंवर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जिससे इसके फिर मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं. इस स्टॉक को 3905.4 रुपये के वर्तमान भाव पर 3820 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 4100 रुपये के टारगेट प्राइस पर खरीद सकते हैं.

(आर्टिकलः नागराज शेट्टी, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट. यह लेखक के अपने सुझाव हैं. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले सलाहकार से जरूर सलाह ले लें.)

