HDFC सिक्योरिटीज ने NSE पर कुछ देर तक ट्रेडिंग रोकी, तकनीकी दिक्कत बताई वजह; NSE और BSE ने कहा- सबकुछ सामान्य

Technical Glitch Reports on Stock Exchange: शेयर मार्केट में एक बार फिर तकनीकी गड़बड़ी की खबर आई है. ब्रोकरेज हाउस HDFC सिक्योरिटीज ने तकनीकी दिक्कतों की वजह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में कुछ देर के लिए कैश में ट्रेडिंग रोक दी थी. ब्रोकरेज ने एक ट्वीट के जरिए अपने कस्टमर्स से एनएसई की जगह बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कैश आर्डर प्लेस करने को कहा था. हालांकि बाद में एक नए ट्वीट के जरिए कहा कि अब उसके कस्टमर्स एनएसई पर कैश सेग्मेंट में आर्डर प्लेस कर सकते हैं. फिलहाल एनएसई और बीएसई दोनों की ओर से यह बयान आया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है.

HDFC सिक्योरिटीज ने पहला ट्वीट करीब 1 घंटे पहले करते हुए अपने क्लाइंट्स से कहा कि NSE पर कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ट्रेडिंग को ब्लॉक कर दिया गया है. आपस इसकी जगह बंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में ट्रेड कर लें. निवेशकों को सलाह है कि अगर आपने दिन में कोई ट्रेड कैश मार्केट में एनएसई में किया है तो आप उसे बीएसई में कर सकते हैं.

We have blocked trading in NSE cash due to a technical glitch. We request our customers to place cash orders on BSE. All other segments are working fine.

उसके बाद ब्रोकरेज ने एक दूसरा ट्वीट कर कस्टमर्स को जानकारी दी कि NSE पर अब ट्रेडिंग की जा सकती है.

ऐसी भी रिपोर्ट आ रही हैं कि Zerodha के क्लाइंट्स भी लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ट्रेडिंग में परेशानी हो रही है. इस तरह की कुछ और शिकायतें भी देखने को मिली हैं. फिलहाल इस बीच बीएसई और एनएसई दोनों की ओर से ही इस बारे में सफाई आई है. न्सूज एजेंसी के मुताबिक BSE ने कहा है कि फ्रेश आर्डर्स या हमारे प्लेटफॉर्म पर स्कॉयरआफ को लेकर किसी तराह की दिक्कतें नहीं हैं. एनएसई ने भी कहा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई इश्यू नहीं है.

