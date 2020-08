Tech Mahindra ने शुरू की COVID-19 स्क्रीनिंग सर्विस ‘Mhealthy’, एंटीबॉडी का भी लगाएगी पता

प्रौद्योगिकी कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) ने कोरोना वायरस से कंपनियों के कार्यबल और सामुदायिक सुरक्षा के लिए ‘एमहेल्दी’ समाधान पेश किया है. यह आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित एक प्रौद्योगिकी समाधान है, जो किसी कार्यस्थल पर मौजूद कर्मचारियों की नियमित अंतराल पर स्क्रीनिंग कर कामकाज की जगह को सुरक्षित रखने में मदद करता है. ‘एमहेल्दी’ एंटीबॉडीज का पता लगाने में भी सक्षम है.

कंपनी ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि यह समाधान किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न जोखिमों जैसे कि पहले से अन्य बीमारियों का होना, प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति, पूर्व संक्रमण इत्यादि की जांच के लिए कार्यस्थल पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की नियमित अंतराल पर स्क्रीनिंग में मदद करता है.

एमहेल्दी आईएसओ 13485-2016 प्रमाणित है. साथ ही इसे केंद्रीय औषिधि मानक नियंत्रण संगठन से भी मान्यता मिली है. यह 32 से अधिक स्क्रीनिंग परीक्षणों के साथ 96 फीसदी सटीक एंटीबॉडी परीक्षण करने में सक्षम है. Mhealthy प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग वाले लोगों को तीन कैटेगरी L1, L2 और L3 में बांटता है. L1 का अर्थ है कि व्यक्ति स्वस्थ है. L2 का अर्थ है कि व्यक्ति में कोरोना से संक्रमित होने का जोखिम है और L3 का अर्थ है कि व्यक्ति के कोविड19 पॉजिटिव केस होने की संभावना है.

टेक महिन्द्रा इस सर्विस को 1200 रुपये प्रति व्यक्ति में उपलब्ध कराएगी. Mhealthy टीम सोसयटी और कंपनियों में जाएंगी. पोर्टेबल डिवाइसेज व ट्रेन्ड नर्सों की मदद से स्क्रीनिंग की जाएगी. जोखिम लगने या कोविड19 पॉजिटिव निकलने पर लोग ऐप के जरिए डॉक्टर से सीधे कन्सल्ट कर सकेंगे.

