Stocks in News: Tech Mahindra HDFC MTAR Hindalco समेत एक्शन में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 3 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (Image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 3 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Tech Mahindra, HDFC, Aether Industries, UltraTech Cement, MTAR Technologies, Hindalco, Muthoot Finance, Pharmaids Pharmaceuticals, GR Infraprojects, BLS International और BLS International जैसे शेयर शामिल हैं. कुछ कंपनियों ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरी कंपनियां से डील की है तो किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं. वहीं कुछ शेयर अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Tech Mahindra IT कंपनी Tech Mahindra ने कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एक्सपीरियंस लैब स्थापित करने के लिए Anritsu के साथ टाईअप किया है. लैब का उद्देश्य डिवाइस के प्रदर्शन को वेरिफाई करने के लिए 5G IoT डिवाइस निर्माताओं के लिए एक कास्ट इफेक्टिव वातावरण बनाना है. HDFC प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC ने कहा कि उसने अपने लेंडिंग बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्सेंचर के साथ सहयोग किया है. ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज का उद्देश्य मोर्टगेज फाइनेंसर के लेंडिंग लाइफसाइकिल को पेपर लेस और फुर्तीला बनाना है. Aether Industries आज यानी 3 जून को स्पेशिएलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी Aether Industries की शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी. कंपनी ने आईपीओ के लिए शेयर का भाव 642 रुपये रखा था. यह इश्यू ओवारआल 6.26 गुना सब्सक्राइब हुआ था. UltraTech Cement UltraTech Cement ने ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड विस्तार के मिश्रण के साथ 22.6 mtpa तक क्षमता बढ़ाने के लिए 12,886 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की है. यह एंट्रीग्रेटेड और ग्राइंडिंग यूनिट्स के साथ-साथ थोक टर्मिनलों की स्थापना करके प्राप्त किया जाएगा. अतिरिक्त क्षमता पूरे देश में बनाई जाएगी. वित्त वर्ष 2015 तक इन नई क्षमताओं से कमर्शियल प्रोडक्शन फेजवाइज तरीके से शुरू होने की उम्मीद है. MTAR Technologies MTAR Technologies ने GEE PEE एयरोस्पेस एंड डिफेंस में 100 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए विक्रेताओं और GEE PEE एयरोस्पेस एंड डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है. अधिग्रहण की लागत 8.82 करोड़ रुपये है. Hindalco आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी Hindalco ने सहायक कंपनी हिंडाल्को डो ब्राजील इंडस्ट्रिया कोमर्सिया डी एल्यूमिना लिमिटेड के लिए विनिवेश प्रक्रिया पूरी कर ली है. Muthoot Finance Muthoot Finance ने एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए गोल्ड लोन देने के लिए Airtel पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है. लोन पर कोई प्रॉसेसिंग फी नहीं होगा और मुथूट फाइनेंस गिरवी रखे गए सोने के मूल्य का 75 फीसदी तक लोन के रूप में प्रदान करेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.