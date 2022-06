TCS: दिग्गज IT स्टॉक में आने वाली है तेजी, 4000 रु तक जा सकता है भाव, क्या आपने खरीदा है?

TCS मैनेजमेंट इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि आने वाले तिमाहियों के दौरान कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगा.

दिग्गज आईटी कंपनी TCS के स्टॉक में इस साल करीब 17 फीसदी गिरावट रही है. (File)

TCS Stock Outlook: दिग्गज आईटी कंपनी TCS के स्टॉक में इस साल दबाव रहा है. इस साल अबतक शेयर 17 से 18 फीसदी डिस्काउंट पर आ गया है. वहीं 52 हफ्ते के हाई से शेयर करीब 22 फीसदी टूट चुका है. मौजूदा गिरावट के बाद ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल को शेयर का वैल्युएशन एक बार फिर बेहतर दिख रहा है. वहीं कंपनी के फंडामेंटल के साथ कोई दिक्कत नहीं है. कंपनी के तिमाही नतीजे भी बेहतर रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि TCS की डील पाइपलाइन मजबूत है, डिमांड बेहतर है. मार्जिन पर कुछ दबाव जरूर है, लेकिन वित्त वर्रूा की दूसरी छमाही से उसमें भी सुधार की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस ने 25 फीसदी अपसाइड के अनुमान से शेयर के लिए 4000 रुपये का टारगेट दिया है. Coal India, ITC, IOC से GAIL तक; हाई डिविडेंड स्टॉक की लिस्ट, कठिन दौर में पोर्टफोलियो होगा सेफ, महंगाई को मिलेगी मात रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेनेबल रहने का भरोसा ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि TCS मैनेजमेंट का कहना है कि डिमांड में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं है. वहीं मैको कंडीशंस में भले ही अनिश्चितता है, क्लाइंट की ओर से डिसिजन मेकिंग में किसी तरह की देरी नहीं हो रही है. मैनेजमेंट इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि आने वाले तिमाहियों के दौरान कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगा. डील पाइपलाइन मजबूत, बेहतर होगा मार्जिन TCS की डील पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है. लार्ज, मिडियम और स्माल डील का बेहतर मिक्स है. FY22 में कंपनी ने 3460 करोड़ डॉलर की डील साइन की थी, यह सालाना लिहाज से 10 फीसदी ज्यादा है. ब्रोकरेज का कहना है कि H1FY23 के दौरान कंपनी के मार्जिन पर दबाव रहने का अनुमान है. वेजहाइक के चलते भी इस पर असर रहेगा. हालांकि दूसरी छमाही में बेटर प्राइसिंग, सैलरी नॉर्मलाइजेशन जैसे वजहों से मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद है. कुछ रिस्क फैक्टर भी ब्रोकरेज का कहना है कि मजबूत डिमांड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मौकों के चलते TCS लाभ लेने की अच्छी स्थिति में है. हालांकि सैलरी इनफ्लेशन, रुपये में कमजोरी और यूएस व यूरोप में स्लोडाउन की आशंका के चलते कुछ रिस्क फैक्टर भी साथ में हैं. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह दी है और टारगेट 4000 रुपये रखा है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.