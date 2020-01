TCS Q3: टीसीएस को 8118 करोड़ का हुआ मुनाफा, कंपनी निवेशकों को देगी 5 रुपये/शेयर डिविडेंड

TCS Q3 Update In Hindi: मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की तीसरी तिमाही में आईटी कंपनी टाटा कंसलटेंसी का मुनाफा तिमाही आधार पर 1 फीसदी और सालाना आधार पर 0.2 फीसदी बढ़कर 8118 करोड़ रुपये हो गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में टीसीएस को 8105 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. वहीं, सितंबर तिमाही में टीसीएस का मुनाफा 8042 करोड़ रुपये रहा था. इस दौरान कंपनी के यूके और यूएस कारोबार में भी ग्रोथ देखने को मिली है. इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ रही है. कंपनी ने निवेशकों को 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है.

तीसरी तिमाही में आईटी कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 6.7 फीसदी बढ़कर 39,854 करोड़ रुपये रहा है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में रेवेन्यू 37338 करोड़ रुपये था. वहीं, सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 38977 करोड़ रुपये रहा था. कांस्टेंट करंसी के टर्म में रेवेन्यू 6.8 फीसदी बढ़ा है. जबकि आपरेटिंग मार्जिन 25 फीसदी रहा है.

दिसंबर तिमाही में टीसीएस का एबिटडा 6.5 फीसदी बढ़कर 9361 करोड़ से 9974 करोड़ रुपये रहा है. वहीं एबिट मार्जिन 24 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी हो गया है. इस दौरान यूके और यूएस कारोबार में 7.5 और 4.1 फीसदी ग्रोथ देखी गई है.

टीसीएस का कांस्टेंट करंसी रेवेन्यू ग्रोथ लगातार तीसरी तिमाही में घटा है. टीसीएस का कांस्टेंट करंसी ग्रोथ 6.8 फीसदी रहा है जो सितंबर तिमाही में 8.4 फीसदी था. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में 12.1 फीसदी था. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यह इस बात का संकेत है कि पूरे साल में कंपनी की ग्रोथ सिंगल डिजिट में रह सकती है.

लाइफ साइंस एंड हेल्थकेयर (+17.1%), कम्यूनिकेशंस एंड मीडिया (+9.5%), मैन्युफैक्चरिंग (+9.2%), BFSI (+5.3%), रिटेल एंड CPG (+5.1%) और टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज (+3.3%).

यूरोप(+15.9%), MEA (+10.8%), यूके(+7.5%), नॉर्थ अमेरिका (+4.1%), एशिया पैसिफिक (+5.7%), लैटिन अमेरिका (+6.2%), इंडिया (+6.4%)

