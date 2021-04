मजबूत नतीजों के बाद भी TCS 4% तक कमजोर, निवेशक अभी शेयर खरीदें, बेचें या होल्ड करें?

TCS Stocks Outlook: मजबूत तिमाही नतीजों के बाद भी देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है. नतीजों के अगले दिन 13 अप्रैल को टीसीएस का शेयर करीब 4 फीसदी तक कमजोर होकर 3100 रुपये के भाव पर आ गया. इसके पहले सोमवार को शेयर 3247 रुपये पर बंद हुआ था. हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस की कंपनी की ग्रोथ को लेकर आगे राय पॉजिटिव है. ज्यादातर एक्सपर्ट ने शेयर को लेकर खरीद की सलाह दी है, हालांकि उनका मानना है कि अभी निवेशकों को लिमिटेड रिटर्न ही मिल सकता है.

टीसीएस के लिए चौथी तिमाही बेहतर रही है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक CC टर्म में रेवेन्यू तिमाही आधार पर 4.2 फीसदी बढ़ा है. यह अनुमान से ज्यादा है. जबकि सालाना आधार पर इसमें 5.9 फीसदी ग्रोथ रही है. USD रेवेन्यू भी अनुमान से बेहतर रहा है. इसमें तिमाही आधार पर 5 फीसदी और सालाना आधार पर 10 फीसदी ग्रोथ रही है.

चोथी तिमाही में टीसीएस को 920 करोड़ डॉलर की डील हासिल हुई, जो रिकॉर्ड हाई है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 890 करोड़ डॉलर की डील हासिल हुई थी.

टीसीएस का मार्जिन 22 तिमाही में इस बार सबसे ज्यादा रहा है. EBIT मार्जिन 26.8 फीसदी रहा, जो तिमाही आधार पर 20bp और सालाना आधार पर 180bp ज्यादा है. टीसीएस का कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में 14.9 फीसदी बढ़कर 9,246 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. हालांकि यह अनुमान से कुछ कमजोर रहा है.

चौथी तिमाही में TCS के BFSI कारोबार में तिमाही आधार पर 7 फीसदी, Retail और CPG कारोबार में 4 फीसदी की ग्रोथ देखने को मिली है. इसी तरह कंपनी के लाइफ साइंसेज कारोबार में तिमाही आधार पर 3.8 फीसदी और मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में 3.9 फीसदी ग्रोथ देखने को मिली है.

TCS के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोपीनाथन ने कहा कि पिछले दशक में नई क्षमताओं को विकसित करने और रिसर्च और इनोवेशन में हमारे निवेश ने कंपनी को आगे आने वाली मल्टी-ईयर टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अवसरों के लिए अच्छी तरह तैयार कर दिया है. जहां वे मजबूती के पांरपरिक क्षेत्रों में मजबूत रहेंगे. ग्रोथ और ट्रांसपोर्मेशन अवसर में हिस्सेदारी बढ़ाने में भी अच्छी तरक्की कर रहे हैं. वित्त वर्ष 2022 में जाते हुए कंपनी का फोकस अपने ग्रोथ एजेंडा में क्लाइंट्स के साथ काम करना रहेगा, जिसमें इनोवेशन और सामूहिक ज्ञान के फायदा की मदद मिलेगी.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने टीसीएस में निवेश को लेकर न्यूट्रल रेटिंग दी है. शेयर के लिए 3250 रुपये का लक्ष्य दिया है. हालांकि ब्रोकरेज के अनुसार FY22E की बात करें तो कंपनी में डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है. कंपनी आगे भी मार्केट लीडर बने रहने में कामयाब होगा.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने शेयर में होल्ड रेटिंग देते हुए 3150 रुपये का लक्ष्य तय किया है. ब्रोकरेज का कहना है कि शेयर में पहले ही बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है और वैल्युएशन महंगा है.

ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट सूइस ने TCS पर आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य 3750 रुपये तय किया है. जबकि गोल्डमैन सैक्स ने भी खरीद की सलाह देते हुए शेयर के लिए 3646 रुपये का लक्ष्य तय किया है. जेपी मॉर्गन ने भी TCS पर ओवरवेट रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य 3640 रुपये तय किया है.

CLSA ने आउटपरफॉर्म रेटिंग देते हुए शेयर के लिए 3560 रुपये का लक्ष्य तय किया है. हालांकि Citi ने TCS पर बिकवाली की रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य 2935 रुपये तय किया है.

(नोट: हमने यहां कंपनी के तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले अपने स्तर पर एक्सपर्ट से सलाह लें.)

