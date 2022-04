TCS: रिकॉर्ड ऑर्डर बुक और मजबूत डिमांड से मार्जिन पर घटेगा दबाव, शेयर में क्या करें? Buy, Sell या Hold

TCS ने बीता वित्त वर्ष रिकॉर्ड ऑर्डर बुक के साथ खत्म किया है. TCS के तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की निवेश को लेकर मिली जुला प्रतिक्रिया है.

बाजार में भारी बिकवाली के बीच भी आईटी सर्विसेज कंपनी TCS के शेयरों में आज तेजी है. (File)

TCS Stock Price Today: बाजार में भारी बिकवाली के बीच भी आईटी सर्विसेज कंपनी TCS के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है. यह सेंसेक्स 30 का टॉप गेनर दिख रहा है. कंपनी का मुनाफा Q4FY22 के दौरान करीब 7.5 फीसदी सालाना आधार पर बढ़ा है. हालांकि सबसे पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी ने बीता वित्त वर्ष रिकॉर्ड ऑर्डर बुक के साथ खत्म की है. TCS के तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की मिली जुला प्रतिक्रिया है. कुछ ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में खरीदारी की सलाह दी है तो कुछ ने होल्ड करने की सलाह दी है. कुछ ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर न्यूट्रल हैं. ब्रोकरेज का कहना है कि आईटी सेक्टर में मजबूत डिमांड का फायदा मार्केट लीडर होने के चलते TCS को मिलेगा और इससे आगे आने वाले दिनों में मार्जिन पर दबाव खत्म होगा. मार्जिन में दिखेगा पिकअप ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि TCS मैनेजमेंट ने यह संकेत दिया है कि कंपनी के मार्जिन पर नियर टर्म में दबाव देखने को मिलेगा. लेकिन सेक्टर में मजबूत डिमांड के चलते यह दबाव कम होगा. रेवेन्यू में बेहतर प्राइसिंग के फ्लो के चलते वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही से मार्जिन में पिकअप देखने को मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं. कंपनी का 4QFY22 में रेवेन्यू 670 करोड़ डॉलर रहा है जो तिमाही आधार पर 3.2 फीसदी ज्यादा है. जबकि EBIT मार्जिन 25 फीसदी रहा. नेट प्रॉफिट भी उम्मीद के करीब 9926 करोड़ रुपये रहा है. रिकॉर्ड डील हुई हासिल TCS ने Q4FY22 में रिकॉर्ड डील हासिल की है. कंपनी ने Q4FY22 में 11.3 बिलियन डॉलर की अब तक की सबसे अधिक ऑर्डर बुक TCV (कुल अनुबंध मूल्य) दर्ज की. पूरे साल की ऑर्डर बुक 34.6 बिलियन डॉलर रही. वहीं चौथी तिमाही में कंपनी ने 35000 नए कर्मचारियों को जोड़ा है. कांस्टैंट करंसी के टर्म में कंपनी का रेवेन्यू 14.3 फीसदी बढ़ा है. इन वजहों से बेहतर है आउटलुक ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि मजबूत डिमांड एन्वायरमेंट, मजबूत डील फ्लो और बेहतर हो रही प्राइसिंग के अलावा रिकॉर्ड लेवल पर कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए कंपनी का आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए 4240 रुपये का टारगेट दिया है. जो करंट प्राइस 3696 रुपये की तुलना में 15 फीसदी ज्यादा है. स्ट्रॉन्ग हायरिंग से बेहतर संकेत ब्रोकरेज हाउस CLSA ने के शेयर पर आउटपरफॉर्म रेटिंग देते हुए 4000 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी लगातार हायरिंग कर रही है जो पॉजिटिव संकेत हें. कंपनी का ग्रोथ पर फोकस है. कंपनी का ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल पर है, हालांकि मार्जिन वोलेटिलिटी एक चिंता है. ब्रोकरेज हाउस ने TCS के FY23 EPS अनुमान में 1.6 फीसदी और FY24 EPS अनुमान में 0.4 फीसदी कटौती की है. ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट 3900 रुपये का दिया है. मॉर्गन स्टैनले ने भी 3900 रुपये का टारगेट दिया है और शेयर के लिए इक्वल वेट की रेटिंग दी है. जेफरीज ने शेयर होल्ड करने की सलाह दी है और टारगेट 3925 रुपये का दिया है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

