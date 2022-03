TCS Share Buyback: खुल गया 18000 करोड़ का ऑफर, क्या लेना चाहिए हिस्सा, पहले जान लें जरूरी बातें

TCS के शेयर बायबैक में 23 फरवरी तक कंपनी के शेयर रखने वाले सभी निवेशक अपने शेयरों को एक डिफाइंड रेश्यो में ऑफर कर सकते हैं.

आई सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का शेयर बायबैक ऑफर 9 मार्च को खुल गया.

TCS Share Buyback Open Today: आई सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का शेयर बायबैक ऑफर आज यानी 9 मार्च को खुल रहा है और यह 23 मार्च को बंद होगा. कंपनी के बोर्ड ने 12 जनवरी को बायबैक का एलान किया था. कंपनी के बोर्ड ने 4500 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए 4,00,00,000 स्टॉक वापस खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसके तहत रिकॉर्ड डेट 23 फरवरी था. यह TCS का अबतक का सबसे बड़ा शेयर बायबैक होगा. अगर आप शेयरहोल्डर हैं और बायबैक में हिस्सा लेने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातें जानना जरूरी हैं. कौन बायबैक में ले सकता है हिस्सा 23 फरवरी तक कंपनी के शेयर रखने वाले सभी निवेशक अपने शेयरों को एक डिफाइंड रेश्यो में ऑफर कर सकते हैं. बायबैक के लिए, 2 लाख रुपये या उससे कम के शेयर रखने वाले शेयरधारकों को रिटेल कैटेगिरी के तहत माना जाएगा. जबकि 2 लाख रुपये से अधिक के शेयर रखने वालों को जनरल कैटेगिरी में माना जाएगा. Swastika Investmart Ltd. के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि TCS बायबैक रिटेल निवेशकों के लिए एक अच्छा अवसर है. हिस्टोरिकली असेंप्टेंस रेश्यो करीब 70 फीसदी रहा है और स्टॉक प्राइसस बायबैक प्राइस को पार करता है. अगर हम फंडामेंटल पर नजर डालें तो आउटलुक बुलिश है. रिटेल निवेशकों को बायबैक में भाग लेना चाहिए, जहां हम 50-70 फीसदी के बीच असेंप्टेंस रेश्यो की उम्मीद कर रहे हैं. वहीं बचे शेयरों को लंबी अवधि के लिए होल्ड रखना चाहिए. कितने शेयर ऑफर कर सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कैटेगिरी में आते हैं. यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, तो कंपनी आपके कुल शेयरों का 14.61 फीसदी खरीद लेगी. इसका मतलब है कि टीसीएस आपके द्वारा होल्ड किए गए प्रत्येक 7 के लिए 1 शेयर खरीदेगी. बकि जनरल कैटेगरी में प्रत्येक 108 इक्विटी शेयरों के लिए बायबैक का अनुपात 1 होगा. क्या हिस्सा लेना जरूरी है शेयर बायबैक में निवेशकों का हिस्सा लेना जरूरी नहीं होता. कई बार शेयर को लेकर आउटलुक मजबूत होता है और लंबी अवधि में शेयर का भाव बायबैक के भाव को भी पार कर सकता है. ऐसे में बायबैक में सोच समझकर या एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही हिस्सा लेना चाहिए. सबसे बड़ा बायबैक ऑफर बायबैक के तहत TCS निवेशकों से 4 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी. यह कंपनी का पिछले 5 साल में आने वाला चौथा और सबसे बड़ा बायबैक ऑफर है. कंपनी का पिछला बायबैक ऑफर 16000 करोड़ रुपये का था जो 18 दिसंबर 2020 को खुलकर 1 जनवरी 2021 को बंद हुआ था. बता दें कि आमतौर पर कंपनी की बैलेंसशीट में अतिरिक्त कैश होता है तो वे शेयर बायबैक करती हैं. शेयर बायबैक के जरिए कंपनी अपने अतिरिक्त कैश का इस्तेमाल करती है. शेयर बायबैक से निवेशकों को क्या फायदा कंपनी जब अपने ही शेयर निवेशकों से खरीदती है तो इसे बायबैक कहते हैं. कंपनियां शेयर के करंट प्राइस से प्रीमियम पर ये आफर लाती हैं, यानी इसमें शेयरधारक अगर हिस्सा लेते हैं तो उन्हें बाजार भाव से ज्यादा कीमत शेयर बेचने पर मिलती है. जैसे TCS का शेयर बायबैक 12 जनवरी को अनाउंस होने पर शेयर का भाव 3857 रुपये पर बंद हुआ था. वहीं बायबैक के लिए 4500 रुपये प्रति शेयर भाव तय हुआ है. यानी यह बायबैक करीब 17 फीसदी प्रीमियम पर पूरा कराया जाना है. (Disclaimer: यहां सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

