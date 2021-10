Stock Tips: TCS में गिरावट खरीदारी का मौका है या बेचकर निकल जाने में है समझदारी? जानिए क्या है एक्सपर्ट की सलाह

Stock Tips: पिछली हफ्ते जुलाई-सितंबर 2021 तिमाही के वित्तीय नतीजों के ऐलान के बाद आज 11 अक्टूबर को देश की दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी TCS (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली रही. शुरुआती कारोबार में आज इंट्रा-डे में कंपनी के शेयर करीब 7 फीसदी टूट गए जबकि घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गए हैं. टीसीएस के भाव आज 3660 रुपये प्रति शेयर के निचले स्तर तक लुढ़क गए.

पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को टीसीएस ने जुलाई-सितंबर 2021 तिमाही के वित्तीय नतीजों का ऐलान किया था. कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में पिछली तिमाही में 29 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इसके अलावा कंपनी ने अपने शेयरधारकों को प्रति शेयर ₹7 का अंतरिम लाभांश को भी मंजूरी दी है.

दिग्गज आईटी कंपनी को पिछली तिमाही में 9624 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था. इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू भी 16.8 फीसदी बढ़कर 48,867 करोड़ रुपए हो गया. कंपनी का ईबीआईटी (ब्याज व टैक्स से पूर्व की आय) पिछले साल की समान अवधि में 23.2 फीसदी से पिछली तिमाही जुलाई-सितंबर 2021 में बढ़कर 25.6 फीसदी हो गया. शेयर भाव की बात करें तो इस कंपनी के शेयर इस साल 27% मजबूत हुए है. हालांकि आज करीब 7 फीसदी की बिकवाली के चलते इसका मार्केट कैप एक लाख करोड़ रुपए तक घट गया. पिछले हफ्ते शुक्रवार को कारोबार बंद होने पर इसका मार्केट कैप 14.55 लाख करोड़ रुपये था, आज बिकवाली के बाद इसका मार्केट कैप 13.7 लाख करोड़ रुपये रह गया.

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट के मुताबिक टीसीएस के रेवेन्यू में बढ़ोतरी उम्मीद के मुताबिक ही रही लेकिन अमेरिकी डॉलर में देखें तो इसका प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक दूसरी तिमाही में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ना होने और सॉफ्ट मार्जिन आउटलुक के चलते कंपनी के शेयरों में नियर टर्म में दबाव दिख सकता है.

ब्रोकरेज फर्म फिलिपकैपिटल के मुताबिक टीसीएस के लिए पिछली तिमाही मॉडेरेट रहा लेकिन निवेशकों के लिए अधिक उत्साहजनक नहीं दिख रहा. हालांकि फिलिप कैपिटल के मुताबिक आने वाली तिमाहियों में इसका प्रदर्शन बेहतर रह सकता है. मजबूत डायवर्सिफाइड प्रोफाइल, बेहतर रिटर्न, स्थिर मैनेजमेंट और मार्केट में लीडरशिप पोजिशन के दम पर लार्ज कैप पिअर्स की तुलना में इसका प्रदर्शन बेहतर रहने के आसार हैं.

कोटक सिक्योरिटीज के एनालिस्ट्स के मुताबिक यूरोप में कंपनी का ग्रोथ आश्चर्यजनक रूप से मॉडरेट रहा जिसके चलते पिछली तिमाही में इसका वित्तीय प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. हालांकि ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी का प्रदर्शन आने वाले तिमाहियों में बेहतर रह सकता है. कोटक सिक्योरिटीज ने इसके शेयरों के लिए ऐड रेटिंग को बरकार रखा है. एनालिस्ट्स के मुताबिक पिअर्स की तुलना में यह किसी भी चुनौती से निपटने में अधिक सक्षम है.

ब्रोकरेज फर्म येस सिक्योरिटी के एनालिस्ट्स के मुताबिक टीसीएस ने कठिन समय में भी अपने मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन को बनाए रखा. डील बुकिंग में तेजी और डिजिटल रिवेन्यू की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी के चलते रेवेन्यू और मार्जिन आउटलुक लेकर पॉजिटिव रुझान है अगले दो-तीन साल में डिमांड में सुधार होने चलते कंपनी को बेनिफिट मिलेगा.

(आर्टिकल: क्षितिज भार्गव)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

