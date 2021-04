TCS Q4 Results: TCS का मुनाफा 14.9% बढ़कर 9,246 करोड़ रु, रेवेन्यू में 9.4% का इजाफा

Tata Consultancy Services Q4 Results: देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में 14.9 फीसदी बढ़कर 9,246 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि यह सालाना आधार पर है. TCS ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि इससे एक साल पहले की अवधि में नेट प्रॉफिट 8,049 करोड़ रुपये था.

आईटी कंपनी का रेवेन्यू 9.4 फीसदी बढ़कर 43,705 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. एक साल पहले यह 39,946 करोड़ रुपये था. TCS के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोपीनाथन ने कहा कि पिछले दशक में नई क्षमताओं को विकसित करने और रिसर्च और इनोवेशन में हमारे निवेश ने कंपनी को आगे आने वाली मल्टी-ईयर टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अवसरों के लिए अच्छी तरह तैयार कर दिया है. जहां वे मजबूती के पांरपरिक क्षेत्रों में मजबूत रहेंगे, वे ग्रोथ और ट्रांसपोर्मेशन अवसर में हिस्सेदारी बढ़ाने में भी अच्छी तरक्की कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022 में जाते हुए कंपनी का फोकस अपने ग्रोथ एजेंडा में क्लाइंट्स के साथ काम करना रहेगा, जिसमें इनोवेशन और सामूहिक ज्ञान के फायदा की मदद मिलेगी. मार्च 2021 में खत्म हो रहे वित्त वर्ष में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 33,388 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 32,340 करोड़ रुपये था, (इसमें लीगल क्लेम के प्रावधान शामिल नहीं हैं). रिपोर्टेड बेसिस पर कंपनी का नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2021 के लिए 32,430 करोड़ रुपये रहा.

TCS ने एक कानूनी मामले (एपिक सिस्टम कॉरपोरेशन से संबंधित) के लिए 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहे साल के लिए अपनी कंसोलिडेटिड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 1,218 करोड़ रुपये उपलब्ध किए थे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंट का प्रस्ताव किया था.

(Input: PTI)

