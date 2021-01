TCS Q3 Results: TCS का मुनाफा 7.2% बढ़कर 8,701 करोड़ रु, रेवेन्यू में 5.4% का इजाफा

Tata Consultancy Services Q3 Results: देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का कंसोलिटेड नेट प्रॉफिट अक्टूबर-दिसंबर 2020 तिमाही में 7.2 फीसदी बढ़कर 8,701 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि यह सालाना आधार पर है. एक साल पहले की अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 8,118 करोड़ था. कंपनी का रेवेन्यू समीक्षाधीन तिमाही में 5.4 फीसदी बढ़कर 42,015 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

इससे पिछले साल समान अवधि में यह 39,854 करोड़ रुपये था. TCS ने कहा कि यह नौ सालों में दिसंबर तिमाही में उसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ रही है. TCS के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोपीनाथन ने कहा कि कोर ट्रांसफोर्मेशन सर्विसेज के लिए बढ़ती डिमांड और पिछली डीलों से मजबूत रेवेन्यू ने मजबूत गति मिली जिसने कंपनी को दिसंबर तिमाही में अपनी सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक करने में मदद की. उन्होंने आगे कहा कि कंपनी नए साल में एक आशावादी नजरिये के साथ आ रही है और उसकी मार्केट में स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है.

TCS के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वी रामाकृष्णन ने कहा कि कंपनी की सभी क्षेत्रों में मजबूत ग्रोथ रही है. उन्होंने आगे कहा कि कंपनी के SBWS (सिक्योर बॉर्डरलेस वर्कस्पेस) से मिले ऑपरेशनल बेनेफिट्स की मदद से उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले पांच सालों में सबसे ज्यादा रहा. कंपनी ने अपना अंतरिम डिविडेंड 6 रुपये प्रति शेयर का बताया.

इससे पहले TCS का कंसोलिटेड नेट प्रॉफिट जुलाई-सितंबर तिमाही में 4.9 फीसदी बढ़कर 8,433 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था. कंपनी के रेवेन्यु में भी सितंबर 2020 ​तिमाही में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और यह साल दर साल आधार पर 3 फीसदी बढ़कर 40,135 करोड़ रुपये हो गया. इसके अलावा टीसीएस ने कर्मचारियों की सैलरी 1 अक्टूबर से बढ़ाने का भी फैसला किया था.

