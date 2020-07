TCS के मुनाफे पर रहेगा दबाव! रेवेन्यू में भी गिरावट का अनुमान; कंपनी के तिमाही नतीजे आज

आज यानी 9 जुलाई को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही का नतीजे जारी करेगी. एक्सपर्ट व ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि टीसीएस के तिमाही नतीजे सालाना आधार पर कमजोर रह सकते हैं. टीसीएस के मुनाफे और रेवेन्यू में गिरावट का अनुमान है. मुनाफे में सालाना आधार पर 5 से 6 फीसदी की गिरावट आ सकती है. एक्सपर्ट के अनुसार कोविड 19 के चलते लॉकडाउन का असर कंपनी के नतीजों पर दिखेगा.

ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर के अनुसार टीसीएस का रेवेन्यू सालाना आधार पर 6 फीसदी कमजोर हो सकता है. वहीं मुनाफा सालाना आधार पर करीब 5 फीसदी कमजोर रहकर 7699 करोड़ रुपये रह सकता है. BFSI बिजनेस कमजोर रहने से रेवेन्यू पर असर हो सकता है. दुनियाभर में लॉकडाउन के चलते ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल, आटो, एनर्जी और मैन्युक्चरिंग सेक्टर प्रभावित रहने से टीसीएस के नतीजों पर असर दिखेगा.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल के अनुसार टीसीएस के मुनाफे में सालाना आधार पर फीसदी के करीब गिराट आ सकती है. हालांकि सेल्स में कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकती है. प्राइसिंग आउटलुक, क्लाइंट डिमांड, डिलिवरी मॉडल में बदलाव और पुरानी डील को रेवेन्यू में बदलने की दर पर आगे नजर रहेगी. इन बातों में पॉजिटिव संकेत मिलते हैं तो शेयर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है.

टीसीएस के कांस्टैंट करंसी रेवेन्यू जून तिमाही में सालाना आधार पर 5.5 फीसदी गिरावट आ सकती है. जबकि डॉलर रेवेन्यू में 6 फीसदी गिरावट आ सकती है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि लोअर यूटिलाइजेशन और वीक आपरेटिंग लीवरेज की वजह से EBIT मार्जिन में 30-50 बेसिस प्वॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है.

वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टीसीएस को 8131 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. तब सालाना आधार पर मुनाफा 11 फीसदी बढ़ा था. पिछले साल की जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 38172 करोड़ रुपये रहा है. वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में कंपनी का EBIT 9220 करोड़ रुपये, जबकि EBIT मार्जिन 24.1 फीसदी रहा था. BFSI में 9.2 फीसदी ग्रोथ रही थी. लाइफ साइंस एंड हेल्थकेयर में 18.1 फीसदी, रिटेल और EPG में 7.9 फीसदी की ग्रोथ रही थी. टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में 7.8 फीसदी की ग्रोथ रही. जबकि मैन्युफैक्चरिंग में 5.5 फीसदी.

