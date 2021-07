TCS Q1 Result: टीसीएस का मुनाफा 28.5% बढ़ा, आय में भी बढ़ोतरी

TCS Q1 Result in Hindi: सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में 28.5 फीसदी बढ़कर 9,008 करोड़ रुपये रहा. देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा प्रोवाइडर कंपनी को इससे पूर्व वित्त वर्ष 2020-21 की इसी तिमाही में 7,008 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था.

कंपनी की एकीकृत आय चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 18.5 फीसदी बढ़कर 45,411 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 2020-21 की इसी तिमाही में 38,322 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने आलोच्य तिमाही में शुद्ध रूप से 20,409 नए कर्मचारियों को नौकरी दी. इससे उसके कर्मचारियों की संख्या बढ़कर पांच लाख से ऊपर 5,09,058 पहुंच गई.

टीसीएस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक राजेश गोपीनाथन ने कहा कि कंपनी के कर्मचारियों ने एक-दूसरे की मदद करने, समुदाय के लिए मददगार होने और ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धताओं के मामले में शानदार चरित्र का प्रदर्शन किया है. उन्होंने एक बयान में कहा कि इसके साथ उत्तरी अमेरिका में उनके व्यापार, बीएफएसआई (बैंक, वित्तीय सेवा और बीमा) और खुदरा सभी में एक अच्छी वृद्धि हुई. यह उनके परिचालन मॉडल की मजबूती, उनकी पेशकश की प्रासंगिकता और सबसे महत्वपूर्ण उनके सहयोगियों के जुनून और समर्पण को रेखांकित करती है.

Mentha Oil Rate Today: मेंथा ऑयल में मामूली गिरावट के बावजूद निवेशकों के हौसले बुलंद, बढ़िया रिटर्न की उम्मीद में लगा रहे हैं पैसे

उन्होंने यह भी कहा कि वायरस के प्रकार और संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए, कंपनी उभरती स्थिति के प्रति सतर्क है और मुख्य बाजारों और कार्यक्षेत्रों में अवसरों के प्रति आशावादी बनी हुई है.

