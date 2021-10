TCS Q2 Result : टीसीएस को दूसरी तिमाही में बंपर मुनाफा, 14.1 फीसदी की छलांग के साथ 9,624 करोड़ रुपये पर पहुंचा

देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेज (TCS) ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 9,624 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल किया है. यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इसके मुनाफे से 14.1 फीसदी ज्यादा है. कंपनी का रेवेन्यू भी 16.8 फीसदी बढ़ा है. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में रेवेन्यू बढ़ कर 46,867 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि नेट मार्जिन 20.5 फीसदी पर पहुंच गया है.

दूसरी तिमाही में TCS का ऑपरेटिंग मार्जिन 25.6 फीसदी रहा. पिछले वित्त वर्ष (2020-21) की दूसरी तिमाही के मार्जिन से यह 0.6 फीसदी कम है. कंपनी ने कहा है कि इसने दूसरी तिमाही में काफी मजबूत ग्राहक जोड़े हैं. दस करोड़ डॉलर कैटेगरी में पांच नए ग्राहक जोड़े गए. जबकि 5 करोड़ डॉलर की कैटेगरी में 17 नए ग्राहक जोड़े गए.

कंपनी ने ऑपरेशन से 9,945 करोड़ रुपये का नेट कैश हासिल किया है. यह इसके कुल इनकम का 103.3 फीसदी है. 30 सितंबर तक टीसीएस में 5,28,748 कर्मचारी थे. दूसरी तिमाही में 19,690 नए कर्मचारी जोड़े गए. कुल कर्मचारियों में 36.2 फीसदी महिलाएं हैं. कंपनी छोड़ कर जाने की दर 11.9 फीसदी थी. कंपनी के मुताबिक यह इंडस्ट्री में सबसे कम है.

Air India की हुई घर वापसी, 18 हजार करोड़ में Tata Sons की हुई एयर इंडिया, रतन टाटा ने किया ‘वेलकम बैक’ ट्वीट

टीसीएस बोर्ड ने एक रुपये के इक्विटी शेयर पर सात रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है. डिविडेंड 3 नवंबर 2021 को मिलेगा. TCS के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोपीनाथन ने कहा कि कंपनी अपनी क्षमताओं को मजबूत करने में इन्वेस्ट करने के लिए ग्रोथ टेलविंड का इस्तेमाल कर रही है. TCS के शेयर, जो दिन में पहले 3,990 रुपये के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी, वो सितंबर तिमाही के नतीजों से पहले 1.1 फीसदी बढ़कर 3,935.30 रुपये पर बंद हुई. कंपनी का मार्केट कैपिटल 14.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.