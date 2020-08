Tata Consultancy Services (TCS): 10 लाख को बना दिया 21 लाख, शेयर बाजार में कैसा रहा 16 साल का सफर

TCS completes 16 years of listing in share market: देश की सबसे बड़ी IT कंपनी और मार्केट कैप के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी (TCS) ने शेयर बाजार में अपने 16 साल पूरे कर लिए हैं. 16 साल पहले ही कंपनी की लिसिटंग हुई थी. TCS के 16 साल का सफर कंपनी और निवेशकों दोनों के लिहाज से बेहतर रहा है. निवेशक कंपनी के शेयर खरीदकर मालामाल हो गए. टीसीएस का मार्केट कैप आज बढ़कर 8,38,657.98 करोड़ हो गया है. इस मामले में वह सिर्फ आरआईएल से ही पीछे है. इन 16 सालों में ऐसे भी कुछ मौके आए जब टीसीएस मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी बन गई.

1) TCS का जुलाई 2004 में IPO आया था. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 775-900 रुपये था. इस शेयर का इश्यू प्राइस 850 रुपए प्रति शेयर फिक्स हुआ था.

2) TCS का शेयर 25 अगस्त, 2004 को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ.

3) TCS के शेयर की लिस्टिंग 1076 रुपये के भाव पर हुई थी, जो इश्यू प्राइस से 26.6 फीसदी प्रीमियम पर था.

4) TCS के IPO को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिली. इस आईपीओ को 7.7 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था.

5) यह उस समय किसी भी प्राइवेट कंपनी का सबसे बड़ा IPO था.

6) TCS कंपनी की स्थापना 1968 में हुई थी.

25 अगस्त 2004 से अबतक TCS 3 बार 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर इश्यू कर चुकी है.

डेट बोनस रेश्यो रिकॉर्ड डेट

31 मई, 2018 1:1 2 जून, 2018

16 जून, 2009 1:1 17 जून, 2009

28 जुलाई, 2006 1:1 31 जुलाई, 2006

इस लिहाज से अगर किसी ने आईपीओ में 1 शेयर खरीदा होगा तो उसके पास अब टीसीएस के 8 शेयर होंगे. क्यों कि पहले 2006 में 1 शेयर 2 शेयर हुए. 2009 में 2 शेयर 4 शेयर हो गए. उसी तरह से 2028 में 4 शेयर के 8 शेयर बन गए.

2004 में आईपीओ ने अगर आपने 850 रुपये का एक शेयर खरीदा होगा तो उसकी वैल्यू आज बढ़कर 17936 रुपये (2242 शेयर का दाम x 8 बोनस शेयर) हो गई होगी. बता दें कि मंगलवार को टीसीएस का शेयर 2242 रुपये पर बंद हुआ था. वहीं बोनस के बाद 1 शेयर के अब 8 शेयर बन गए हैं. इसके अलावा डिविडेंड से होने वाली आय अलग है.

आईपीओ में अगर किसी ने 10 हजार रुपये का निवेश किया होगा तो उसकी वैल्यू अब बढ़कर 21 लाख से ज्यादा हो गई. इसके अलावा डिविडेंड से होने वाली आय अलग है.

वैल्यू: (2250*8)*10000/850= 21.10 लाख

वैल्यू: (2250*8)*50000/850= 1.05 करोड़

TCS देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है. ये देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है. टाटा ग्रुप के मुनाफे में TCS का 75 फीसदी का योगदान है. Tata Group के मार्केट कैप में इसका 80-85 फीसदी योगदान है. कंपनी के लगभग 4.17 लाख कर्मचारी हैं. पिछले 10 साल में कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 16.7 फीसदी ग्रोथ रही है. वहीं, आय में सालाना आधार पर 17.98 फीसदी ग्रोथ रही. रिटर्न में सालाना आधार पर 18 फीसदी और ROE में सालाना आधार पर 36.68 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है.

