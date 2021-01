TCS: जनवरी के 3 दिनों में 8.5% चढ़ा टीसीएस का शेयर, मार्केट कैप 12 लाख करोड़ की ओर

Rally Continue in TCS Stocks: शुक्रवार को तिमाही नतीजों के पहले टीसीएस के शेयरों में जमकर तेजी देखने को मिल रही है. जनवरी के 3 कारोबारी दिनों में टीसीएस में करीब 8.5 फीसदी की तेजी आ चुकी है. इस तेजी के साथ योयर अपने आल टाइम हाई 3114 रुपये के भाव पर पहुंच गया. 31 दिसंबर को टीसीएस का शेयर 2870 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. रुपये के लिहाज से 3 दिनों में हर शेयर पर निवेशकों को 244 रुपये का फायदा हुआ है. इस बीच टीसीएस का मार्केट कैप आज 11.60 लाख करोड़ के पार चला गया है. अगर तिमाही नतीजे बेहतर रहते हैं तो यह जल्द ही 12 लाख करोड़ के क्लब में आरआईएल के साथ शामिल हो सकता है.

आज के कारोबार में टीासीएस के शेयरों में करीब 2 फीसदी की तेजी रही और बीएसई पर यह 3112 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया. जबकि एनएसई पर शेयर का भाव 3,114.25 रुपये पर पहुंच गया. सोमवार को बीएसई पर टीसीएस 3039.25 रुपये पर बंद हुआ था. आज के कारोबर में टीसीएस का मार्केट कैप 11.68 लाख करोड़ पर पहुंच गया.

TCS का शेयर बॉयबैक प्रोग्राम 1 जनवरी 2021 को बंद हुआ था. पिछले महीने शेयर बॉयबैक प्रोग्राम के बाद से टीसीएस में तेजी बनी हुई थी. वहीं मार्च के लो से देखें तो टीसीएस में 100 फीसदी से ज्यादा तेजी आ चुकी है. मार्च में शेयर 1504 रुपये के भाव पर आ गया था.

फिलहाल पिछले 3 दिनों की तेजी में बीएसई पर टीसीएस का मार्केट कैप में करीब 91000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. तीसरी तिमाही के नतीजों से भी बेहतर उम्मीदें है, जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है. अगर शेयर में मौजूदा भाव से कुछ और तेजी आती है मार्केट कैप 12 लाख करोड़ पहुंच सकता है. अभी आरआईएल करीब 12.5 लाख करोड़ के साथ मार्केट कैप के मामले में पहले नंबर पर है.

बीते 28 दिसंबर को टीसीएस का मार्केट कैप पहली बार बढ़कर 11 लाख करोड़ के पार चला गया था. टीसीएस 11 लाख मार्केट कैप क्लब में शामिल होने वाली दूसरी कंपनी है. इसके पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही यह मुकाम हासिल हुआ है.

इसके पहले टीसीएस 5 अक्टूबर 2020 को ही 10 लाख करोड़ मार्केट कैप क्लब में शामिल हुई थी. उस दौरान शेयर में 6 फीसदी से ज्यादा तेजी आई थी और यह 2679 रुपये के भाव पर पहुंच गया था. वहीं कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 10.03 लाख करोड़ हो गया था. उसके बाद से कंपनी ने 1 लाख करोड़ मार्केट कैप बढ़ाने में करीब 2 महीने 23 दिन का समय लिया है.

