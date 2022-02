Top Trending Stocks: फोकस में रहेंगे TCS, Infosys, Wipro समेत ये स्टॉक, इंट्राडे में करा सकते हैं कमाई

17 फरवरी की ट्रेडिंग में कुछ शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है. अगर आप इंट्राडे में या बेहद शॉर्ट टर्म के लिए किसी बेहतर बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं.

रूस और यूक्रेन संकट के चलते दुनियाभर के बाजारों मेंइसी तरह की वोलैटिलिटी देखने को मिल रही है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी है. बुधवार को भी बाजार में भारी उठापठक रही और सेंसेक्स व निफ्टी लाल निशान में बंद हुए. रूस और यूक्रेन संकट के चलते दुनियाभर के बाजारों मेंइसी तरह की वोलैटिलिटी देखने को मिल रही है. हालांकि इस बीच 17 फरवरी की ट्रेडिंग में कुछ शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है. पॉजिटिव खबर या बेहतर तिमाही नतीजों के चलते ये शेयर आज जोरदार तेजी दिखा सकते हैं. अगर आप इंट्राडे में या बेहद शॉर्ट टर्म के लिए किसी बेहतर बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं. हमने यहां ऐसे ही कुछ शेयरों की लिस्ट दी है, जिनमें TCS, Infosys, Wipro, Southern Petrochemicals, Kalpataru Power Transmission, Avenue Supermarts जैसे शेयर शामिल हैं. अगर आप इंट्राडे में पैसे लगाकर कमाई करना चाह रहे हैं तो इन शेयरों पर नजर बनाए रख सकते हैं. Avenue Supermarts क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRISIL ने Avenue Supermarts की 500 करोड़ रुपये की बैंक लोन फैसिलिटीज के लिए स्टेबल आउटलुक के साथ AA+ रेटिंग दी है. 16 फरवरी को स्टॉक में 1 फीसदी से भी कम गिरावट रही, लेकिन 1 साल में स्टॉक का रिटर्न 29 फीसदी रहा है. TCS TCS ने कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कॉम्प्रेहेंसिव नेक्स्ट जेन सब्सक्रिप्सन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की आफर करने के लिए MATRIXX सॉफ्टवेयर के साथ साझेदारी की घोषणा की है. इससे कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने प्रीपेड और पोस्टपेड बिजनेस को बदलने में मदद मिलेगी. पिछले एक साल में इस शेयर ने 22.7 फीसदी का रिटर्न दिया है. Wipro Wipro को ABB के इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए का कांट्रैक्ट मिला है. 15 करोड़ डॉलर का यह एग्रीमेंट ABB के इन्फॉर्मेशन सिस्टम को 100 से अधिक देशों में अपने 1,05,000 कर्मचारियों के लिए उन्नत, कंज्यूमर-ग्रेड डिजिटल अनुभव प्रदान करने में मदद करेगा. Infosys Google क्लाउड कॉर्टेक्स फ्रेमवर्क के लॉन्च के लिए Infosys को एक फाउंडेशन पार्टनर बनाया गया है. Infosys क्लाइंट्स को अपने मार्केट लीडिंग डाटा, एनालिटिक्स और AI विशेषज्ञता के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी लाने और न्यू बिजनेस कैपेबिलिटीज को मजबूती देने में मदद करेगी. Kalpataru Power Transmission रीआर्गनाइजेशन के प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए कंपनी की बोर्ड बैठक 19 फरवरी को होनी है. रिजल्ट की घोषणा के 48 घंटे पूरे होने तक कंपनी की ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी. 16 फरवरी के कारोबार में शेयर 2.7 फीसदी बढ़त पर बंद हुआ था. Southern Petrochemicals Southern Petrochemicals का मुनाफा दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 832 फीसदी बढ़कर 59.6 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 6.4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी का कंसो रेवेन्यू 15 फीसदी बढ़कर 492 करोड़ रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 427 करोड़ रुपये था. इन कंपनियों के आएंगे नतीजे इसके अलावा आज यानी 17 फरवरी को Ambuja Cements, Nestle India और Veritas (India) दिसंबर तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी करने वाली हैं.

