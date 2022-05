IT सेक्टर का हाई वैल्युएशन आपके पोर्टफोलियो पर डालेगा असर! TCS, HCL, Infosys में बनाएं मुनाफे की स्ट्रैटेजी

वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही में आईटी कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ सुस्त रही है. कंपनियों का मार्जिन कम हुआ है और आईटी शेयरों का वैल्युएशन भी हाई हो चुका है.

Nifty IT इंडेक्स पिछले 1 महीने में NIFTY50 के मुकाबले अंडरपरफॉर्म किया है. (image: pixabay)

Best IT Stocks to Invest: Nifty IT इंडेक्स पिछले 1 महीने में NIFTY50 के मुकाबले अंडरपरफॉर्म किया है. वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही में आईटी कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ सुस्त रही है. मैक्रो एन्वायरमेंट भी कमजोर बने हुए हैं. वहीं कंपनियों का मार्जिन कम हुआ है और आईटी शेयरों का वैल्युएशन भी हाई हो चुका है. इन सभी वजहों से Nifty IT मे कमजोरी आई है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि हायर इनफ्लेशन के चलते कंपनियां अपने डिक्रेशनरी स्पेंडिंग को अभी रोक सकती हैं और कास्ट आप्टिमाइजेशन पर उनका फोकस बढ़ सकता है. लागत पर जोर देने से टेक बजट में कमी आने का अनुमान है. IT रेवेन्यू में कमी आने का अनुमान ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि मैक्रो फैक्ट़़र्स GDP, PMI, S&P 500 रेवेन्यू में कमी आने का अनुमान है. इन सभी फैक्टर से IT कंपनियों का कनेक्श्सन है, ऐसे में निसर टर्म में उनके बिजनेस पर असर होगा. इससे FY23/FY24 में P&L में कास्ट लाइन में ‘J line’ कर्व का अनुमान है. उदाहरण के तौर पर ट्रैवल कास्ट जो कुल आईटी रेवेन्यू का 2 से 3 फीसदी है, अभी 0.5 फीसदी डाउन है. आने वाले दिनों में अगर महंगाई इसी तरह से रहती है तो ट्रैवल कास्ट में इजाफा होगा. यह प्रीकोविड 19 लेवल से ज्यादा हो सकता है. वैल्युएशन ज्यादा ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि भले ही हाल फिलहाल में आईटी शेयरों में गिरावट रही है, अभी भी कई शेयरों का वैल्युएशन ज्यादा है. यह अपने ग्लोबल पियर्स (IBM, Cognizant, Accenture, Capgemini and Atos) की तुलना में प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि जब महंगाई हाई लेवल पर है, आईटी सेक्टर में बॉटम अप अप्रोच अभी आइडियल दिख रहा है. ओवरआल सेक्टर के लिए सेंटीमेंट भी कुछ खास पॉजिटिव् नहीं हैं. वहीं आरबीआई सहित दुनियाभर के सेंट्रल बेंक रेट हाइक मोड में चल रहे हैं. ऐसे में नियर टर्म में आईटी सेक्टर पर दबाव दिख सकता है. स्टॉक पर स्ट्रैटेजी TCS: HOLD, 3168

Infosys: REDUCE, 1385

Wipro: REDUCE, 425

HCL Tech: HOLD, 1026

Tech Mahindra: HOLD, 1176

LTI: REDUCE, 3770

Mindtree: HOLD, 3013

Mphasis: ADD, 2705

Coforge: BUY, 4347

Persistent: HOLD, 3668

Zensar: BUY, 348

Sonata: ADD, 712

BirlaSoft: HOLD, 388

Newgen: BUY, 471

Tata Elxsi: SELL, 4,966

LTTS: REDUCE, 3214

Cyient: BUY, 961

KPIT: REDUCE, 470 (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.