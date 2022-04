Stocks in News: TCS, Delta Corp, Nestle, GSFC समेत इन शेयरों में दिखेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहने का अनुमान है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है. सोमवार को शेयर बाजार कमजोर होकर बंद हुआ. वहीं आज भी बाजार के लिए ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट कमजोर नजर आ रहे हैं. रूस और यूक्रेन संकट को लेकर अनिश्चितता जारी है. जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते शेयर बाजार में आगे भी वोलेटिलिटी जारी रहने का अनुमान है. एनर्जी की कीमतें आसमान पर हैं. ऐसे में एक्सपर्ट निवेशकों से सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में TCS, UltraTech Cement, Delta Corp, GM Breweries, Anand Rathi Wealth, Hathway Cable & Datacom, Tinplate Company of India, Evexia Lifecare, Gayatri Bioorganics, JSW Steel, Nestle India, GSFC, LIC, Veranda Learning Solutions जैसे नाम शामिल हैं. TCS आईटी सर्विसेज कंपनी TCS ने मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए 9,926 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. यह एक साल पहले की समान अवधि से 7.4 फीसदी ज्यादा है. वहीं इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 16 फीसदी बढ़कर 50,591 करोड़ रुपये हो गया है. कांस्टैंट करंसी के टर्म में रेवेन्यू 14.3 फीसदी बढ़ा है. कंपनी ने Q4FY22 में 11.3 बिलियन डॉलर की अब तक की सबसे अधिक ऑर्डर बुक TCV (कुल अनुबंध मूल्य) दर्ज की. पूरे साल की ऑर्डर बुक 34.6 बिलियन डॉलर रही. UltraTech Cement दिगगांव चूना पत्थर ब्लॉक के लिए UltraTech Cement को पसंदीदा बिडर घोषित किया गया है. कंपनी ने कर्नाटक सरकार द्वारा ई-नीलामी में भाग लिया था. यह ब्लॉक कंपनी की राजश्री इकाई से सटा हुआ है. इसमें 7.86 वर्ग किमी के क्षेत्र में 530 मिलियन टन चूना पत्थर के सीमेंट ग्रेड जियोलॉजिकल संसाधन हैं. Delta Corp गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी कंपनी Delta Corp को मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए 48.11 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है, जबकि एक साल पहले की अवधि में कंपनी ने 57.77 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 218.32 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी ने दमन एंटरटेनमेंट और दमन हॉस्पिटैलिटी को अपने साथ मिलाने को भी मंजूरी दे दी है. GM Breweries समेत आज इनके नतीजे आज 12 अप्रैल को कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही है. इनमें Anand Rathi Wealth, GM Breweries, Hathway Cable & Datacom, Tinplate Company of India, Evexia Lifecare और Gayatri Bioorganics शामिल हैं. JSW Steel JSW स्टील की सहायक कंपनी JSW उत्कल स्टील को सरकार से 13.2 मिलियन टन प्रति साल (MTPA) कच्चे स्टील की क्षमता वाला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट (ISP) स्थापित करने के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है. इस स्टील प्लांट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 65,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. Nestle India Nestle India ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 25 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है. डिविडेंड के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट 22 अप्रैल तय की गई है. GSFC LIC ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए कंपनी में 2.01 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी है. इसके साथ, कंपनी में इसकी हिस्सेदारी पहले के 8.07 फीसदी से घटकर अब 6.06 फीसदी हो गई है. Veranda Learning Solutions नोमुरा सिंगापुर ने बीएसई पर 160.97 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए कंपनी में 9,78,581 इक्विटी शेयर बेचे हैं.

