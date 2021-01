TCS का दूसरी तिमाही में ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस, शेयर खरीदें या करें इंतजार, ब्रोकरेज की ये है राय

TCS Brokerage Report: तीसरी तिमाही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. ब्रोकरेज हाउस ने इस ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस तक बताया है. कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा रही. मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में TCS की कांस्टेंट करंसी के टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर 4.1 फीसदी रही है. यह वित्त वर्ष 2011 की तीसरी तिमाही के बाद सबसे ज्यादा है. तीसरी तिमाही में डॉलर आय में भी अनुमान से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली. वहीं, मार्जिन भी 5 साल के हाई पर है. ऐसे में क्या तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में आगे भी अच्छी ग्रोथ का अनुमान है. जानते हैं कि ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर क्या राय दे रहे हैं.

नीतजों के बाद टीसीएस का शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया. शेयर में 1.5 फीसदी से ज्यादा तेजी रही और 11 जनवरी को इंट्राडे कारोबार में यह 3239 रुपये के भाव तक पहुंच गया. जबकि शुक्रवार को यह 3121 रुपये पर बंद हुआ था. कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 11.71 लाख करोड़ रुपये हो या है.

TCS का कंसोलिटेड नेट प्रॉफिट अक्टूबर-दिसंबर 2020 तिमाही में सालाना आधार पर 7.2 फीसदी बढ़कर 8,701 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. कंपनी का रेवेन्यू 5.4 फीसदी बढ़कर 42,015 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. CC रेवेन्यू तिमाही आधार पर 4.1% फीसदी बढ़ा है, जबकि इसके लिए अनुमान 2.3 फीसदी था.

तीसरी तिमाही में टीसीएस को कुल 680 करोड़ डॉलर की डील हासिल हुई है. इसमें जर्मनी में पोस्टबैंक से मिली डील शामिल नहीं है. वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में टीसीएस को 6450 करोड़ डॉलर की डील हासिल हुई थी. वहीं एबिट मार्जिन तिमाही आधार पर 40bp और सालाना आधार पर 160bp बढ़कर 26.6 फीसदी हो गया है.

TCS के अनुसार यह पिछले 9 साल में सबसे मजबूत तिमाही रही है. कोर ट्रांसफोर्मेशन सर्विसेज के लिए बढ़ती डिमांड और पिछली डीलों से मजबूत रेवेन्यू ने मजबूत गति मिली, जिससे कंपनी को दिसंबर तिमाही में अपनी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने में मदद मिली. कंपनी नए साल में एक आशावादी नजरिये के साथ आ रही है और उसकी मार्केट में स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने टीसीएस में न्यूट्रल रेटिंग दी है. शेयर के लिए 3175 रुपये लक्ष्य तय किया है. शुक्रवार को यह 3120 रुपये पर बंद हुआ था. यानी मौजूदा भाव से इसमें 2 फीसदी बढ़त की गुंजाइश है. हालांकि ब्रोकरेज का मानना है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ में टीसीएस को लीडिंग पोजिशन पर होने का फायदा मिलेगा. कंपनी के पास मार्जिन बढ़ाने के लिए आगे बेहतर मौका है. ब्रोकरेज ने FY21/FY22/FY23E के लिए EPS अनुमान 3%/4%/6% बढ़ाया है.

ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने टीसीएस के शेयर में खरीद की सलाह देते हुए 3720 रुपये का लक्ष्य दिया है. ब्रोकरेज के अनुसार तीसरी तिमाही के नतीजों से टीसीएस ने चोंकाया है. कंपनी के नतीजों से साफ है कि अब इस सेक्टर में बढ़ रही डिमांड का फायदा टीसीएस को मिल रहा है. रेवेन्यू और मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहे हैं. वेज हाइक और नई हायरिंग के बाद भी मार्जिन बढ़ा है जसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है. वहीं ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री उत्साह बढ़ाने वाली है.

जेपी मॉर्गन ने भी TCS पर ओवरवेट रेटिंग दी है और शेयर में 3450 रुपये का लक्ष्य तय किया है. ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं. कंपनी की ऑर्डरबुक मजबूत है. आगे और ग्रोथ की संभावनाएं बनी हुई हैं.

वहीं ब्रोकरेज हादस नोमुरा ने TCS पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और लक्ष्य को 3070 रुपये तय किया है. जबकि HSBC ने होल्ड रेटिंग देते हुए 3200 का लक्ष्य दिया है. एंबिट कैपिटल ने TCS में बिकवाली की सलाह देते हुए लक्ष्य को घटाकर 2615 रुपये किया है.

(नोट: हमने यहां जानकारी टीसीएस के तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.