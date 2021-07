Tatva Chitan Pharma Listing: तत्व चिंतन फार्मा की मार्केट में जबरदस्त एंट्री, आईपीओ निवेशकों को मिला बंपर रिटर्न

Tatva Chitan Pharma Listing: तत्व चिंतन फार्मा के शेयरों की आज मार्केट में जबरदस्त एंट्री हुई और इसने आईपीओ निवेशकों के निवेश को लगभग दोगुना कर दिया. तत्व चिंतन फार्मा के शेयर 2111 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहे हैं जोकि आईपीओ प्राइस 1083 रुपये से लगभग 95 फीसदी अधिक है. स्टॉक मार्केट में शुरुआत के वक्त तत्व चिंतन की मार्केट पूंजी 4680 करोड़ रुपये थी. बता दें कि तत्व चिंतन फार्मा के आईपीओ को लेकर निवेशकों के बीच जबरदस्त आकर्षण था और इस साल 2021 का दूसरा सबसे अधिक सब्सक्राइब होने वाला पब्लिक इशू रहा. इसका आईपीओ 180.36 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ था. आज लिस्टिंग होने के बाद शुरुआती कारोबार में ही इसके भाव आईपीओ प्राइस के मुकाबले 115.58 फीसदी की ऊंचाई तक पहुंच गए थे.

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक तत्व चिंतन फार्मा देश में जियोलाइट्स (ड्राइंग एजेंट्स, डायटरी सप्लीमेंट्स के रूप में प्रयोग किए जाने वाला खनिज) के लिए एसडीए बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की इकलौती कंपनी है. एसडीए से कंपनी का 40 फीसदी रेवेन्यू आता है. देश में स्पेशल केमिकल सेग्मेंट में कैलेंडर वर्ष 2019-2024 तक 11.3 फीसदी सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है. इशके अलावा इस अवधि में भारत से रसायनों के निर्यात भी चीन के 7 फीसदी की बजाय 13 फीसदी सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है. मोतीलाल ओसवाल ने चीन+1 स्ट्रेटजी (चीन के बाहर भी अन्य देशों में निवेश की रणनीति) से भारतीय कंपनियों को फायदे, तत्व चिंतन के कई इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाईड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के जरिए इस मौके को भुनाने की क्षमता के चलते तत्व चिंतन के आईपीओ को सब्सक्राइब की रेटिंग दी थी.

च्वाइस ब्रोकिंग के मुताबिक लिस्टिंग से पहले तत्व चिंतन फार्मा का पीई वैल्यूएशन पिअर्स के औसतन 57.2x के मुकाबले वित्त वर्ष 2021 में 23.6 रुपये ईपीएस (प्रति शेयर आय) पर 45.9 गुना पर था. वैश्विक स्तर पर विपरीत आर्थिक माहौल, विपरीत सरकारी नीतियों, ग्राहक व प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विस्तार में कठिनाई, विपरीत फोरेक्स मूवमेंट्स, कच्चे माले के भाव बढ़ने जैसी प्रमुख दिक्कतें तत्व चिंतन फार्मा के सामने हैं.

(आर्टिकल: क्षितिज भार्गव)

