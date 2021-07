Tatva Chintan Pharma IPO: 16 जुलाई को खुलेगा तत्व चिंतन फार्मा का 500 करोड़ का आईपीओ, सब्सक्रिप्शन के लिए यह प्राइस बैंड हुआ है तय

Tatva Chintan Pharma IPO: तत्व चिंतन फार्मा केम का 500 करोड़ रुपये का आईपीओ 16 जुलाई को खुलेगा. कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 1073-1083 रुपये प्रति शेयर का भाव तय किया है और यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 20 जुलाई तक खुला रहेगा. 500 करोड़ रुपये के इस आईपीओ के तहत 225 करोड़ रुपये के नए शेयर और 275 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत वर्तमान शेयरधारकों द्वारा शामिल हैं. एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 15 जुलाई को खुलेगा. आईपीओ सब्सक्रिप्शन के बाद कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी.

कंपनी के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के लिए न्यूनतम 13 शेयर या इसके गुणक में बिड कर सकेंगे. इसका मतलब हुआ कि अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कम से कम 14,079 रुपये का निवेश करना होगा. तत्व चिंतन फार्मा केम आईपीओ का 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाईड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स और 15 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित है. शेष 15 फीसदी हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और जेएम फाइनेंशियल इशू के लिए बुक लीड मैनेजर्स हैं जबकि लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस इशू का रजिस्ट्रार है.

LIC IPO: एलआईसी के आईपीओ को कैबिनेट की मिली मंजूरी, अब वित्त मंत्री की अगुवाई में बनी समिति तय करेगी इशू साइज और प्राइस

सफलतापूर्वक लिस्टिंग के बाद तत्व चिंतन आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लूरीन, एल्किल एमीन्स केमिकल्स, विनाती ऑर्गेनिक और फाईन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज के लीग में शामिल हो जाएगा. आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों में 147.1 करोड़ रुपये से तत्व चिंतन फार्मा केम दहेज मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी के प्रसार की पूंजी जरूरतों को पूरा करेगी. इसके अलावा 23.9 करोड़ रुपये से वडोदरा में स्थित आरएंडडी फैसिलिटी के अपग्रेडेशन के लिए पूंजी जरूरतों को पूरा किया जाएगा. इसके अलावा जुटाए गए पैसों से आम कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा.

