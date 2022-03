रूस-यूक्रेन संकट से रिकॉर्ड हाई पर मेटल इंडेक्स, Tata Steel, VSSL जैसे स्टॉक 3 महीने में दे सकते हैं 12% से 14% रिटर्न

रूस और यूक्रेन संकट के चलते मेटल की कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ है. रूस पर बैन के चलते भी सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है.

निफ्टी मेटल इंडेक्स ने पिछले 5 महीने के कंसेलिडेशन रेंज के ऊपर एक मजबूत ब्रेकआउट दर्ज किया है.

Metal Sector Stocks: निफ्टी मेटल इंडेक्स ने पिछले 5 महीने के कंसेलिडेशन रेंज (6312-5174) के ऊपर एक मजबूत ब्रेकआउट दर्ज किया है. शेयर ने मजबूत प्राइस स्ट्रक्चर को हाइलाइट करते हुए 100 डे EMA के आसपास एक हाई बेस बनाया है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है निफ्टी मेटल इंडेक्स अपने बेहतर प्रदर्शन को जारी रख सकता है और आगे यह 6750 के लेवल पर पहुंच सकता है. ब्रोकरेज हाउस का कहना ​है कि रूस और यूक्रेन संकट के चलते मेटल की कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ है. रूस पर बैन के चलते भी सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है. ऐसे में आगे मेटल सेक्टर में तेजी बने रहने का अनुमान है. मेटल की कीमतों में रैली ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि रूस-यूक्रेन संकट के चलते ग्लोबल स्टील की कीमतों में रैली देखने को मिली है. YTD CY22 (जनवरी 1-मार्च 21, 2022) के दौरान, घरेलू HRC की कीमत 16 फीसदी बढ़कर 73500/टन और घरेलू CRC की कीमतें 14 फीसदी बढ़कर 79500/टन हो गई है. मौजूदा जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते सप्लाई को लेकर चिंता है, वहीं बढ़ती इनपुट लागत से स्टील की कीमतों में और तेजी आने की संभावना है. रूस और यूक्रेन दोनों स्टील के बड़े निर्यातक साल 2021 में रूस का क्रूड स्टील का उत्पादन 76 मिलियन टन (MT) था, जबकि रूसी स्टील का निर्यात 30 MT था. इसी तरह, साल 2021 में, यूक्रेनी क्रूड स्टील का उत्पादन 21 मिलियन टन (MT) था जबकि यूक्रेनी स्टील का निर्यात 15 MT था. इसलिए, CY21 के दौरान, रूस और यूक्रेन दोनों के पास संयुक्त रूप से ग्लोबल स्टील निर्यात का 45 MT हिस्सा था. वर्तमान में जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते इन दोनों देशों से सप्लाई संबंधी आशंकाएं हैं, इसलिए भारतीय स्टील कंपनियों के पास अपने निर्यात को बढ़ाने का अवसर है. Tata Steel ब्रोकरेज हाउस ने Tata Steel के शेयर में 1285-1315 रुपये की रेंज में एंट्री करने की सलाह दी है. 3 महीने में शेयर के लिए 1460 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस से इसमें 12 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी का मार्केट कैप 159586 करोड़ रुपये है. स्टॉक में 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है. यहां से अपसाइड मूवमेंट बना हुआ है. यह टॉप ग्लोबल स्टील कंपनी है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 34 मिलिसन टन सालाना है. Vardhman Special Steel ब्रोकरेज हाउस ने Vardhman Special Steel यानी VSSL के शेयर में 250-260 रुपये की रेंज में एंट्री करने की सलाह दी है. 3 महीने में शेयर के लिए 292 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस से इसमें 14 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी का मार्केट कैप 1043 करोड़ रुपये है. कंपनी का शेयर 52 हफ्ते के EMA के पार हायर बेस बनाया है. रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो फेवरेबल है. यह भारत के लीडिंग स्टील उत्पादकों में शामिल है. कंपनी स्पेशियलाइज्ड प्रोडक्ट भी आफर कर रही है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

