Stock in News: Tata Steel, TCS, Tata Power, TVS Motors समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: मंगलवार को शेयर बाजार कमजोर होकर बंद हुए थे. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर नजर आ रहे हैं. जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है. यह ट्रेंड आगे भी कुछ दिनों तक जारी रह सकता है. रूस और यूक्रेन संकट को लेकर अनिश्चितता जारी है. एनर्जी की कीमतें आसमान पर हैं. ऐसे में वोलेटिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Tata Steel, Tata Power Company, NCL Industries, TVS Motor Company, Marico, Bandhan Bank, TCS और Yes Bank जैसे नाम शामिल हैं. Tata Steel Tata Steel India ने वित्त वर्ष में कोविड 19 की चुनौतियों के बाद भी सालाना आधार पर 13 फीसदी की ग्रोथ के 19.06 मिलियन टन का हाइएस्ट क्रूड स्टील प्रोडक्शन हासिल किया है. वित्त वर्ष 2022 में Tata Steel की डिलीवरी में 6 फीसदी की ग्रोथ रही और यह वित्त वर्ष 2021 के बेसट को पार कर गया है. Tata Power Company Tata Power Company और ICICI Bank द्वारा कोस्पांसर्ड रिसर्जेंट पावर वेंचर्स ने NRSS XXXVI ट्रांसमिशन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. रिसर्जेंट पावर वेंचर्स की स्थापना इंडियन पावर सेक्टर में स्ट्रेस्ड एसेट्स के अधिग्रहण के लिए की गई थी. NCL Industries NCL Industries ने बीएसई फाइलिंग में कहा है कि वित्त वर्ष 2021 में सीमेंट उत्पादन में 8 फीसदी की बए़ोतरी हुई. सीमेंट डिस्पैच वित्त वर्ष 2022 में 7 फीसदी बढ़ा है. इसी अवधि में RMC उत्पादन और बिक्री में 13 फीसदी की ग्रोथ रही. TVS Motor Company TVS Motor Company और Jio-bp देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स के लिए एक मजबूत पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का पता लगाने के लिए सहमत हुए हैं. इस साझेदारी के तहत, TVS इलेक्ट्रिक वाहनों के ग्राहकों को Jio-bp के व्यापक चार्जिंग नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होने की उम्मीद है. Marico एफएमसीजी कंपनी Marico ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि Q4FY22 में रेवेन्यू ग्रोथ लो सिंगल डिजिट में रही है. जबकि वॉल्यूम पॉजिटिव रहा है. वॉल्यूम में 2 साल के CAGR के आधार पर डबल डिजिट में ग्रोथ रही. इंटरनेशनल ट्रेड ने मजबूत आधार पर डबल डिजिट की कांस्टेंट करंसी ग्रोथ दिखाई है. Bandhan Bank Bandhan Bank ने बीएसई फाइलिंग में जानकारी दी है कि मार्च 2022 तक लोन और एडवांस ग्रोथ सालाना आधार पर 16 फीसदी बढ़कर 1.01 लाख करोड़ रुपये हो गया. जबकि कुल डिपॉजिट 24 फीसदी बढ़कर 96,331 करोड़ रुपये हो गया. इसी अवधि में CASA डिपॉजिट 18 फीसदी सालाना बढ़कर 40,072 करोड़ रुपये हो गया. मार्च 2022 में कलेक्शन एफिसिएंसी 96 फीसदी रही, जो दिसंबर 2021 में 93 फीसदी थी. TCS कैनसस श्रम विभाग (KDOL) ने राज्य के बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम के लिए एक आधुनिक, सुरक्षित, वेब-आधारित प्रणाली बनाने के लिए TCS का चयन किया है. यह 1970 के दशक से एक पुराने मेनफ्रेम प्लेटफॉर्म को क्लाउड-आधारित सिस्टम में बदलने में मदद करेगा. Yes Bank Yes Bank ने कहा है कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में उसका नेट एडवांस 8.8 फीसदी बढ़कर 181,508 करोड़ रुपये हो गया है. मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में बैंक का नेट एडवांस 166,893 करोड़ रुपये था.

