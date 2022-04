Stocks in News: Tata Steel, Tata Elxsi, ACC, L&T Infotech समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

अर्निंग सीजन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल से बाजार में वोलेटिलिटी है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों में भारी गिरावट देखने को मिली है. 2 दिनों में सेंसेक्स करीब 2000 अंक कमजोर हुआ है. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट मिले जुले नजर आ रहे हैं. कॉरपोरेट अर्निंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते आगे भी वोलेटिलिटी जारी रहने का अनुमान है. ऐसे में एक्सपर्ट निवेशकों से सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Tata Steel, Tata Elxsi, Angel One, ICICI Securities, Glenmark Life Sciences, JTL Infra, Reliance Industrial Infrastructure, Future Retail, ACC, Larsen & Toubro Infotech, HBL Power Systems, Insecticides (India), Punjab & Sind Bank, Mahindra Lifespace Developers जैसे नाम शामिल हैं. Tata Steel Tata Steel ने भारत और विदेशों में एक्सप्लोरेशन, रिसोर्स इवैल्युएशन और माइन प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में खदान तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया बेस्ड माइनिंग सर्विसे प्रोवाइडर Thiess के साथ एक समझौता किया है. Tata Elxsi सहित इन कंपनियों के नतीजे आज यानी 20 अप्रैल को कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें Tata Elxsi, Angel One, ICICI Securities, Glenmark Life Sciences, JTL Infra और Reliance Industrial Infrastructure प्रमुख हैं. Future Retail कर्ज में डूबी फर्म के शेयरधारकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया मंगलवार शाम को शेयरधारकों और लेनदारों की बैठक से पहले समाप्त हो गई. जिसमें ई-कॉमर्स प्रमुख अमेजॉन के विरोध के बावजूद अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल को कंपनी की खुदरा संपत्ति की बिक्री को मंजूरी दी गई थी. ACC सीमेंट कंपनी ACC का मुनाफा मार्च तिमाही में 30 फीसदी घटकर 396 करोड़ रुपये रहा है. फ्यूल कास्ट बढ़ने के चलते कंपनी का आपरेटिंग इनकम 26 फीसदी घटकर 635 करोड़ रुपये रहा है. मार्च 2022 तिमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 2.6 फीसदी बढ़कर 4,322 करोड़ रुपये हो गया. जबकि सीमेंट सेल्स वॉल्यूम 7.97 मिलियन टन से घटकर 7.71 मिलियन टन हो गया. Larsen & Toubro Infotech Larsen & Toubro Infotech का मुनाफा हायर अदर इनकम के चलते तिमाही आधार पर 4 फीसदी बढ़कर 637.5 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 4 फीसदी बढ़कर 4301.6 करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी ने $80 मिलियन से अधिक के नेट न्यू TCV (टोटल कांट्रैक्ट वैल्यू) के साथ 4 बड़ी डील हासिल किए हैं. HBL Power Systems Banyantree ग्रोथ कैपिटल, LLC ने अप्रैल महीने के दौरान ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए HBL Power Systems में 2.55 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी बेची है. इसके साथ, कंपनी में इसकी हिस्सेदारी घटकर 5.9 फीसदी रह गई, जो पहले 8.45 फीसदी थी. Insecticides (India) Insecticides (India) को पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार से ‘नॉवेल ग्रैन्यूल्स एंड इट्स पेस्टीसाइडल कंपोजिशन’ नाम के एक इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिला है. यह 20 साल के लिए वैलिड है. Punjab & Sind Bank Punjab & Sind Bank ने बीएसई फाइलिंग में कहा है कि NPA खातों 510.16 करोड़ रुपये के बकाया के साथ SREI Infrastructure Finance और 724.18 करोड़ रुपये के बकाया बकाया के साथ SREI Equipment Finance को फ्रॉड घोषित किया गया है. बैंक ने आरबीआई को इसकी सूचना दी है. Mahindra Lifespace Developers कंपनी की सब्सिडियरी Mahindra World City Developers को 102 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स नोटिस मिला है. इस राशि में महिंद्रा वर्ल्ड द्वारा असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए दाखिल रिटर्न आफ इनकम के खिलाफ 43.1 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.