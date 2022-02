Trending Stocks Today: आज Tata Steel, Paytm, Shree Cement, BoB समेत इन स्टॉक में रहेगी हलचल, मुनाफे के लिए रखें नजर

तिमाही नतीजों या किसी पॉजिटिव ट्रिगर के चलते रोज की तरह आज भी शेयर बाजार में कुछ स्टॉक में जोरदार एक्शन दिखने वाला है. अगर आप इंट्राडे में मुनाफा बनाने की सोच रहे हैं तो इन ट्रेंडिंग स्टॉक पर नजर रख सकते हैं.

अर्निंग सीजन के चलते रोज के कारोबार में कई शेयरों में हलचल देखने को मिल रही है. (image: pixabay)

Stocks in Focused News: अर्निंग सीजन के चलते रोज के कारोबार में कई शेयरों में हलचल देखने को मिल रही है. तिमाही नतीजों या किसी पॉजिटिव ट्रिगर के चलते रोज की तरह आज भी शेयर बाजार में कुछ स्टॉक में जोरदार एक्शन दिखने वाला है. अगर आप इंट्राडे में मुनाफा बनाने की सोच रहे हैं तो इन ट्रेंडिंग स्टॉक पर नजर रख सकते हैं. आज जिन शेयरों में एक्शन दिख सकता है, उनमें City Union Bank, Paytm, Minda Corporation, Shree Cement, Tata Steel, CMS Info Systems, Ingerglobe Aviation, Cipla, FDC, Bank of Baroda और Aarti Industries जैसे नाम शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर ने दिसंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर या अनुमान के मुताबिक नतीजे पेश किए हैं. वहीं आज वेदांता फैशन का आईपीओ खुलने जा रहा है. जबकि शनिवार को SBI के नतीजे बेहतर रहने का अनुमान है. City Union Bank सिटी यूनियन बैंक के लिए दिसंबर तिमाही बेहतर रहा है. इस तिमाही में बैंक को 196.11 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक का मुनाफा 169.93 करोड़ रुपये रहा था. वहीं दिसंबर तिमाही में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर मामूली रूप से बढ़कर 489.97 करोड़ रुपये रहा है. Bank of Baroda Bank of Baroda का मुनाफा दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर डबल से ज्यादा हो गया है. बेंक को इस दौरान 2197 करोउ़ के करीब मुनाफा हुआ है जो सालाना आधार पर 107 फीसदी ज्यादा है. एक साल पहले की मसान तिमाही में बैंक को 1,061.11 करोड़ का मुनाफा हुआ था. वहीं बेंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 14.38 फीसदी बढ़कर 8,552.03 करोड़ रुपये रही है. Paytm आज के कारोबार में फिनटेक मेजर कंपनी Paytm के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है. Paytm के रेवन्यू में सालाना आधार पर 89 फीसदी ग्रोथ रही है और यह 1456 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि इस दौरान कंपनी को 778 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. Minda Corporation मिंडा कॉर्प को दिसंबर तिमाही में 69.9 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 49.5 करोड़ रुपये था. हालां​कि कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 739.8 करोड़ से घटकर 738.3 करोउ़ रुपये रहा है. Shree Cement श्री सीमेंट के लिए दिसंबर तिमाही पॉजिटिव रही है. इस दौरान कंपनद का घाटा सालाना आधार पर 631.58 करोड़ रुपये से घटकर 482.70 करोड़ रुपये रहा है. वहीं रेवेन्यू 3557.21 करोड़ रुपये से बढ़कर 3637.11 करोड़ रुपये हो गया है. Tata Steel टाटा स्टील को दिसंबर तिमाही में 9,572.67 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 3,697.22 करोड़ रुपये था. इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 41,935.21 करोड़ से बढ़कर 60,783.11 करोड़ रुपये हो गया है. CMS Info Systems CMS Info का मुनाफा सालाना आधार पर दिसंबर तिमाही में 40.7 करोड़ रुपये से बढ़कर 60.24 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं रेवेन्यू सालाना आधार पर 332.53 करोड़ रुपये से ब्ढ़कर 403.65 करोड़ रुपये हो गया है. Ingerglobe Aviation Ingerglobe Aviation में भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है. कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है. कंपनी को 129.78 करोड़ रुपये का मुनाफा है, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 620.14 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. वहीं कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 65 फीसदी बढ़ गया है.

