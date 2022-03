Stocks in News: Tata Power Ruchi Soya Power Grid समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

अनिश्चितता के बीच आज के ट्रेडिंग में कुछ शेयर किसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते अच्छा एक्शन दिखा सकते हैं. इंट्राडे के लिए इन पर नजर रख सकते हैं.

रूस और यूक्रेन संकट के चलते बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: आज घरेलू बाजार के लिए ग्लोबल संकेत बेहतर हैं. हालांकि रूस और यूक्रेन संकट के चलते बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है. आने वाले कुछ दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव कायम रहने की आशंका है. ऐसे में खासतौर से शॉर्ट टर्म निवेशकों को भी सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह है. हालांकि अनिश्चितता के बीच आज के ट्रेडिंग में कुछ शेयर किसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते अच्छा एक्शन दिखा सकते हैं. अगर आप इंट्राडे के लिए किसी पॉजिटिव सेंटीमेंट वाले शेयर की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में इन शेयरों में Tata Power, Ruchi Soya, SBI Life, Zensar Technologies, Aurobindo Pharma, Power Grid Corporation of India, Somany Ceramics जैसे नाम शामिल हैं. Tata Power Tata Power ने रुस्तमजी ग्रुप के साथ कोलोबोरेशन किया है. रुस्तमजी ग्रुप के साथ मिलकर कंपनी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में अपनी सभी आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी. Ruchi Soya मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने 28 मार्च को Ruchi Soya के 4300 करोड़ रुपये के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) में निवेशकों को अपने आवेदन वापस लेने का विकल्प प्रदान किया है. यह विंडो 30 मार्च तक खुली रहेगी. SBI Life SBI Life insurance ने 28 मार्च को एक ब्लॉक डील शुरू की है.एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी में कनाडा पेंशन फंड अपनी 0.56 फीसदी हिस्सेदारी 1039 रुपये-1077 रुपये के मूल्य बैंड पर बेचेगा. कनाडा पेंशन फंड द्वारा एक सप्ताह में यह दूसरी बिक्री है. पिछले हफ्ते उसने कोटक महिंद्रा बैंक में 4 करोड़ शेयर बेचे थे. Zensar Technologies Zensar Technologies ने कोलकाता में अपना ग्लोबल डिलिवरी सेंटर खोला है जो ग्लोबल कस्टमर्स को सपोर्ट करेगा और और लोकल टैलेंट का लाभ उठाएगा. Aurobindo Pharma Aurobindo Pharma ने 171 करोड़ रुपये में वेरिटाज हेल्थकेयर के कारोबार और कुछ संपत्तियों का अधिग्रहण किया है. वेरिटाज भारत में दवा उद्योग में काम करता है और ब्रॉन्डेड जेनेरिक फॉर्मूलेशन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट बेचता है. Power Grid Corporation of India Power Grid Corporation ने 5 परियोजनाओं में 821.3 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है. जिसमें दक्षिणी क्षेत्र में सोलर और विंड एनर्जी क्षेत्रों से बिजली के निर्यात के लिए कोल्हापुर से परे ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना, श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना, दक्षिणी क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी में बढ़ोतरी और कुरुक्षेत्र व पटियाला सबस्टेशनों में ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी में बढ़ोतरी करना शामिल है. Somany Ceramics Somany Ceramics बोर्ड ने इक्विटी शेयरों के सब्सक्रिप्सन के जरिए कंपनी की सहायक SR Continental में 9.50 करोड़ रुपये तक के निवेश को मंजूरी दी है. 9.50 करोड़ रुपये के अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट में से कंपनी ने अब राइट्स इश्यू के जरिए 2.50 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

