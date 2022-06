Tata Motors: टाटा ग्रुप स्टॉक दे सकता है 73% रिटर्न, राकेश झुनझुनवाला को भी है पसंद, आप लगाएंगे दांव?

कोविड 19 के बाद से जिस तरह से आटो सेक्टर डिमांड में मजबूती आई है, Tata Motors उसका बेनेफिशियरी हो सकता है. कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सुधरने का अनुमान है.

इस साल Tata Motors के शेयरों में लगातार दबाव देखने को मिला है. (File)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: इस साल Tata Motors के शेयरों में लगातार दबाव देखने को मिला है. सुधर रहे आउटलुक के बाद भी बाजार के करेक्शन में शेयर इस साल करीब 22 फीसदी कमजोर हुआ है. 1 साल के हाई से इसमें करीब 27 फीसदी कमजोरी आ चुकी है. हालांकि ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर बेहद पॉजिटिव दिख रहे हैं. ब्रोकरेज का कहना है कि चिप की शॉर्टेज, महंगी कमाडिटी के चलते इनपुट कास्ट में बढ़ोतरी जैसी चिंताएं हैं, लेकिन डिमांड में जिस तरह की रिकवरी आई है, उसका फायदा कंपनी को मिलेगा. कंपनी का कर्ज कम हो रहा है, कैश फ्लो बेहतर है. आटो सेक्टर के कमर्शियल सेग्मेंट में रिकवरी का भी फायदा कंपनी को मिलेगा. प्रॉफिटेबिलिटी सुधरने का अनुमान ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी टॉप आटो पिक में Tata Motors को शामिल किया है. ब्रोकरेज ने शेयर में निवेश की सलाह देते हुए 680 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस 393 रुपये के लिहाज से इसमें 73 फीसदी रिटर्न संभव है. ब्रोकरेज का कहना है कि अटो सेक्टर पिछले कुछ सालों में कई पजहों से अंडरपरफॉर्मर रहा है. लेकिन कोविड 19 के बाद से जिस तरह से डिमांड में मजबूती आई है, Tata Motors उसका बेनेफिशियरी हो सकता है. कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सुधरने का अनुमान है. हालांकि अभी चिप सप्लाई, महंगा क्रूड और हायर इनपुट कास्ट एक रिस्क है. Stock in News: HDFC Bank, Biocon, Hero Moto, PVR समेत एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर फ्री कैश फ्लो में सुधार ब्रोकरेज हाउस CLSA ने Tata Motors के लिए आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और शेयर के लिए 453 रुपये का टारगेट दिया है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी का कर्ज कम हो रहा है. जिस तरह से फ्री कैश फ्लो में सुधार बना हुआ है, आगे कर्ज में और कमी आने का अनुमान हुआ है. हालांकि चिप शॉर्टेज और सप्लाई चेन को लेकर दिक्कतें साल 2022 में भी जारी रहने का अनुमान है. ब्रोकरेज ने JLR और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस वॉल्यूम का अनुमान घटाया है. लेकिन शेयर के आकर्षक वैल्युएशन को देखते हुए आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है. राकेश झुनझुनवाला की भी है हिस्सेदारी Tata Motors के शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को भी पसंद है. मार्च तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक उनकी इस कंपनी में 1.2 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 39,250,000 शेयर शामिल हें, जिनकी करंट वैल्यू 1560.6 करोड़ रुपये है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.