Stocks in News: Tata Motors, TCS, Axis Bank, Tata Steel समेत एक्शन में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट मिले जुले हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट मिले जुले नजर आ रहे हैं. रूस और यूक्रेन संकट को लेकर अनिश्चितता जारी है. जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर आगे भी जारी रहने का अनुमान है. एनर्जी की कीमतें आसमान पर हैं. ऐसे में एक्सपट्र निवेशकों से सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Tata Motors, TCS, Indian Bank, Axis Bank, Bandhan Bank, Tata Steel, SMS Lifesciences India, GTPL Hathway जैसे नाम शामिल हैं. Tata Motors लग्जरी कार निर्माता जगुआर लैंड रोवर को सेमीकंडक्टर की कमी के जोखिम का लगातार सामना करना पड़ रहा है. JLR की रिटेल सेल्स सालाना आधार पर 36 फीसदी गिरकर Q4FY22 में 79,008 यूनिट रही है. हालांकि तिमाही आधार पर गिरावट सिर्फ 1.4 फीसदी रही. मार्च 2022 तिमाही के लिए जगुआर ब्रॉन्ड ने 37.9 फीसदी की गिरावट के साथ 14,574 यूनिट की बिक्री की. जबकि लैंड रोवर ने 64,434 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो एक साल पहले की अवधि की तुलना में 35.6 फीसदी कम है. TCS आज सोमवार यानी 11 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी Tata Consultancy Services के तिमाही नतीरजे आएंगे. कंपनी के नतीजों से आईटी सेक्टर के आउटलुक के संकेत मिलेंगे. TCS के अलावा Birla Tyres, Delta Corp, Elnet Technologies, Kesoram Industries और Lasa Supergenerics के भी तिमाही नतीजे आएंगे. Indian Bank इंडियन बैंक ने इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ISARC) में अपनी 4 फीसदी की पूरी हिस्सेदारी 9.8 रुपये प्रति शेयर पर बेचने के लिए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है. पिछले एक हफ्ते में स्टॉक में 6 फीसदी और पिछले एक महीने में 17.5 फीसदी की तेजी आई है. Axis Bank भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी, लोन और एडवांस से संबंधित गाइडलाइंस का पालन न करने के लिए निजी क्षेत्र के Axis Bank पर 93 लाख रुपये का पेनल्टी लगाया है. पिछले एक महीने में बैंक के शेयरों में 18.5 फीसदी की तेजी आई है. Bandhan Bank यूरोपियन फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप सोसाइटी जनरल ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए बंधन बैंक में 1.9 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर (1.18 फीसदी हिस्सेदारी) का अधिग्रहण किया है. ये शेयर 306.55 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर खरीदे गए. हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) विक्रेता था. Tata Steel नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने रोहित फेरो-टेक के अधिग्रहण के लिए टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा स्टील माइनिंग द्वारा प्रस्तुत रीजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है. SMS Lifesciences India यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने संगारेड्डी जिले, तेलंगाना (यूनिट I) में स्थित कंपनी की एपीआई निर्माण सुविधा का इंसपेक्शन बिना किसी आब्जर्वेशन के पूरा कर लिया है. इंसपेक्शन 4 अप्रैल को शुरू हुआ और 8 अप्रैल को खत्म हुआ. GTPL Hathway डिजिटल केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइडर GTPL Hathway का मार्च 2022 तिमाही में PAT 4.3 फीसदी घटकर 54.5 करोड़ रुपये और रेवेन्यू 17.5 फीसदी गिरकर 617.3 करोड़ रुपये रहा है. इस दौरान कंपनी के ex-EPC प्रॉफिट में 1 फीसदी की ग्रोथ रही. पिछले 1 महीने में शेयर 7 फीसदी मजबूत हुआ है.

