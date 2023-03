Stocks in News: एक्शन में रहेंगे Tata Motors, Tata Power, Hindustan Zinc, SBI Cards के शेयर, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 22 मार्च 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Tata Motors, Tata Power, Hindustan Zinc, NTPC, SBI Cards and Payment Services, Emami, Zydus Lifesciences, Indian Oil, Blue Star, Ashiana Housing, Cholamandalam Investment and Finance Company, NMDC, Pidilite Industries, HG Infra Engineering, Asian Energy Services, Compucom Software, Samvardhana Motherson International, BL Kashyap and Sons जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. Tata Motors वाहन कंपनी टाटा मोटर्स ने 1 अप्रैल, 2023 से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. कंपनी ने कहा कि कीमतों में वृद्धि एक अप्रैल से लागू होने वाले बीएस-6 उत्सर्जन मानदंड के दूसरा चरण के मद्देनजर की गई है. कंपनी ने बयान में कहा कि कीमतों में यह बढ़ोतरी कमर्शियल वाहनों की पूरी सीरीज पर लागू होगी. यह अलग-अलग मॉडल और संस्करण के अनुरूप भिन्न-भिन्न होगी. Tata Power टाटा पावर आर्म टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को सोलापुर में 200 मेगावाट सौर पीवी परियोजना स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) से ‘लेटर ऑफ अवार्ड’ (एलओए) प्राप्त हुआ है. Hindustan Zinc वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों को 26 रुपये प्रति शेयर का चौथा इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है. इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष (2022-23) के लिए एचजेडएल की तरफ से शेयरधारकों को दिया जाने वाला कुल डिविडेंड रिकॉर्ड 32,000 करोड़ रुपये हो गया है. इस तरह एचजेडएल देश में सर्वाधिक डिविडेंड देने वाली कंपनियों में शामिल हो गई है. कंपनी ने कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर इस इंटरिम डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाएगा. NTPC सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड की इकाई एनटीपीसी रिन्यूअबल एनर्जी लिमिटेड (एनटीपीसी आरईएल) ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता किया है. जिसके तहत वह सशस्त्र बलों के प्रतिष्ठानों में हरित हाइड्रोजन परियोजनाएं लगाएगी. एनटीपीसी ने एक बयान में कहा कि सेना के साथ हुए समझौते के तहत बिजली आपूर्ति के लिए चरणबद्ध ढंग से हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी. ये परियोजनाएं लगाने के लिए स्थलों की पहचान भी मिलकर की जाएगी. SBI Cards and Payment Services कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2.50 रुपये प्रति शेयर (10 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य) का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है. इंटरिम डिविडेंड के भुगतान की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि 29 मार्च है. Emami कंपनी के इक्विटी शेयरों के बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 24 मार्च को निदेशक मंडल की बैठक होगी.

