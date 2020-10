टाटा मोटर्स: निवेशकों को मिल सकता है 70% तक रिटर्न, राकेश झुनझुनवाला को भी पसंद है ये शेयर

Tata Motors Stock: टाटा मोटर्स ने दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं. दूसरी तिमाही में कंपनी को 314 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जबकि एक्सपर्ट 400 करोड़ से ज्यादा घाटा होने का अनुमान लगा रहे थे. कंपनी का रेवेन्यू भी उम्मीद से बढ़कर 53000 करोड़ रुपये रहा है. खास है कि जेएलआर ने दूसरी मिताही में अच्छा प्रदर्शन किया है और जेएलआर की चाइना सेल्स इंप्रूव हुई है. फिलहाल टाटा मोटर्स की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर बेहद पॉजिटिव दिख रहे हैं. अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के अनुसार टाटा मोटर्स आगे 70 फीसदी तक रिटर्न दे सकता है. बता दें कि हाल ही में दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने कंपनी के 4 करोड़ शेयर खरीदे थे.

घरेलू बिजनेस की बात करें तो टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेग्मेंट में करीब 100 फीसदी ग्रोथ देखने को मिली है. हालांकि कमर्शियल सेग्मेंट में इस तिमाही में भी कमजोरी देखने को मिली. हालांकि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आगे कमर्शियल व्हीकल सेग्मेंट में भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है. दूसरी तिमाही की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में अच्छी ग्रोथ से कंपनी के प्रॉफिटैबिलिटी की उम्मीद बढ़ गई है. आगे फेस्टिव डिमांड के चलते तीसरी तिमाही में कंपनी पॉजिटिव नतीजे पेश कर सकती है. मॉनसून बेहतर रहने से फसल अच्छी हुई है, ऐसे में रूरल इलाकों में अच्छी डिमांड आ सकती है.

दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद टाटा मोटर्स के शेयरों में करीब 4 फीसदी तेजी आई है. आज शेयर 143.25 रुपये के भाव पर पहुंच गया. मंगलवार को शेयर 135 रुपये के आस पास बंद हुआ था. शेयर इस साल अभी भी 37 फीसदी डिस्काउंट पर है. हालांकि मार्च लो 63 रुपये के भाव से शेयर में 100 फीसदी से ज्यादा तेजी आ चुकी है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि टाटा मोटर्स को तीन तरीके से बेनेफिट होते दिख रहा है. उसे बेहतर मैक्रो रिकवरी का फायदा मिलेगा. जेएलआर और इंडिया बिजनेस में सुधार का फायदा मिलेगा. वहीं वॉल्यूम बढ़ने से मुनाफा बढ़ेगा. हालांकि नियर टर्म में कुछ दबाव से इनकार नहीं किया जा सकता है. यूके में कोविड 19 की दूसरी लहर का कुछ असर होगा. लेकिन ओवरआल सेंटीमेंट बेहतर दिख रहे हैं. शेयर का वैलयुएशन बेहतर है, निवेश करने का सही समय है.

ब्रोकरेज हाउस न शेयर में 230 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. मंगलवार को शेयर 135 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. इस लिहाज से शेयर में 70 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

ब्रोकरेज हाउस CLSA इंडिया बिजनेस के अलावा जेएलआर में इंप्रूवमेंट कंपनी के लिए अच्छे संकेत हैं. कंपनी ने दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. हाल के दिनों में अपने खर्च कम किए हैं, जिसका फायदा आगे मिलेगा. ब्रोकरेज ने भी टाटा मोटर्स में निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में 220 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 135 रुपये के लिहाज से इसमें 63 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस Citi ने भी शेयर में 37 फीसदी के अपसाइड को देखते हुए 185 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है.

झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स के 4 करोड़ शेयर खरीदे हैं और वह कंपनी के प्रमुख शेयरधारकों में शामिल हो गए हैं. सितंबर के अंत में इस कंपनी में उनकी 1.29 फीसदी हिस्सेदारी थी. उनकी टाटा समूह की अन्य कंपनियों में भी अच्छी हिस्सेदारी है. टाटा मोटर्स टाटा समूह की कंपनी है. करंट प्राइस 135 रुपये के भाव पर उनके पास टाटा मोटर्स के शेयरों की कुल वैल्यू 515 करोड़ के आस पास है.

(नोट: हमने यहां सलाह कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. शेयर बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

