टाटा मोटर्स: 2 दिन में 34% तक मजबूत हुआ शेयर, निवेशकों की 12500 करोड़ बढ़ गई दौलत

Tata Motors Stock Rose: संवत 2076 की बात करें तो यह अबतक टाटा मोटर्स के लिए बेहद शानदार बीत रहा है. 2 दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स के शेयरों में 34 फीसदी तक तेजी देखी जा चुकी है. बीते हफ्ते शुक्रवार को शेयर करीब 127 रुपये के भाव पर बंद हुआ था, जो अब 170.30 रुपये का स्तर दिखा जा चुका है. असल में दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं. खासतौर से जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) का प्रदर्शन बेहतर रहा है. नतीजों के बाद कुछ ब्रोकरेज हाउसेज से शेयर की रेटिंग मजबूत की है. इससे निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ.

टाटा मोटर्स का शेयर बीते हफ्ते शुक्रवार को 127 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. तब कंपनी का मार्केट कैप करीब 36670 करोड़ रुपये था. वहीं, रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग में शेयर में करीब 17 फीसदी तेजी आई और यह 147.95 के भाव पर बंद हुआ. मंगलवार को शेयर फिर 16 फीसदी के करीब मजबूत होकर 170.30 रुपये के भाव पर पहुंच गया. यानी 127 रुपये के मुकाबले शेयर 34 फीसदी मजबूत हो चुका है. इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 49171 करोड़ के करीब पहुंच गया.

ब्रोकरेज हाउस CLSA ने शेयर की रेटिंग करीब 3 साल बाद अपग्रेड करते हुए Sell से Buy कर दी है. ब्रोकरेज ने पहले शेयर के लिए 120 रुपये का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ाकर अब 190 रुपये कर दिया है. वहीं, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने शेयर के लिए लक्ष्य बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया है. हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है. उनका कहना है कि सिर्फ एक तिमाही के मजबूत नतीजे से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है.

टाटा मोटर्स को वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में करीब 217 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का घाटा 1048.80 करोड़ रुपये का था. इस लिहाज से देखें तो कंपनी अपना घाटा कम करने में सफल रही है. एक्सपर्ट को इस बार भी ज्यादा नुकसान की आशंका थी. जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15.6 करोड़ पाउंड रह. टाटा मोटर्स ने कहा कि इस तिमाही में जगुआर लैंड रोवर के प्रदर्शन में सुधार हुआ है. खासकर, चीन में बिक्री में सुधार से कंपनी को फायदा हुआ है.

