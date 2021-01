Tata Motors के शेयर ने छुआ 52 हफ्ते का हाई, इन वजहों से आई तेजी

Tata Motors Share News Today: ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) के शेयरों में मंगलवार को लगातार 8वें दिन तेजी जारी रही. कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर ने BSE पर 10 फीसदी से ज्यादा के उछाल के साथ 52 सप्ताह का नया उच्च स्तर छू लिया और शेयर की कीमत 249.50 रुपये पर पहुंच गई. हालांकि बाद में टाटा मोटर्स का शेयर 8.04% तेजी के साथ 237.80 रुपये के स्तर पर बंद हुआ.

मंगलवार को टाटा मोटर्स के शेयर 3.95% की मजबूती के साथ 228.80 रुपये पर खुले. टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 73,455.80 करोड़ रुपये हो गया है. सोमवार को भी टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार में सबको हैरान कर दिया था. कंपनी का शेयर सोमवार को करीब 13 फीसदी की बढ़त के साथ 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और अपर सर्किट छू लिया. सोमवार को NSE पर यह 12.64 फीसदी की छलांग लगाकर 223.20 रुपये पर पहुंच गया, बाद में 220.65 रुपये पर बंद हुआ. बीएसई पर इसमें 11.11 फीसदी की तेजी आई ओर यह 220.10 रुपये पर बंद हुआ.

टाटा मोटर्स के शेयरों में आ रही तेजी की वजहों में से एक वजह यह चर्चा है कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla), भारत में कारोबार के लिए टाटा मोटर्स के साथ साझेदारी करने जा रही है. एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी टेस्ला भारत में टाटा मोटर्स की फैसिलिटीज का इस्तेमाल करके गाड़ियां बनाएगी और बेचेगी. यह भी कहा जा रहा है कि टेस्ला ने इसके लिए जरूरी काम कर लिया है और भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार उतारने के लिए टाटा के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सबसे उपयुक्त पाया है. इस खबर के फैलने से टाटा मोटर्स के शेयर को बूस्ट मिला. हालांकि अभी इस चर्चा की पुष्टि नहीं हुई है.

इसके अलावा टाटा मोटर्स के शेयरों में तेजी का अन्य कारण यह है कि उसके घरेलू कारोबार और जेएलआर बिजनेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. दिसंबर में टाटा मोटर्स की भारत में बिक्री 53430 यूनिट रही, जो पिछले साल के समान माह के मुकाबले 21 फीसदी अधिक है.

मार्च 2020 से अब तक टाटा मोटर्स का शेयर 250 फीसदी चढ़ चुका है और निवेशकों की कमाई तीन गुना से ज्यादा बढ़ी है. पिछले 8 कारोबारी दिनों में कंपनी के शेयर्स 31.22 फीसदी तक चढ़े हैं. टाटा मोटर्स की रिटेल बिक्री दिसंबर तिमाही में 1.28 लाख यूनिट्स की रही. यह पिछली तिमाही की 1.13 लाख यूनिट्स की बिक्री से 13.1 फीसदी अधिक है. वहीं दिसंबर तिमाही में कुल बिक्री तिमाही आधार पर 20.2 फीसदी और सालाना आधार पर 19.1 फीसदी बढ़ी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.