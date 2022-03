Stocks in News: Tata Motors, Route Mobile, HUL समेत फोकस में रहेंगे ये दमदार स्टॉक, इंट्राडे में आ सकता है उछाल

बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, अगले कुछ दिन यह वोलेटाइल रहने वाला है. हालांकि इस बीच खबरों के दम पर कुछ शेयर आज बाजार में हलचल दिखाने को तैयार हैं.

जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते दुनियाभर के बाजारों पर दबाव देखने को मिल रहा है. (pixabay)

Stocks in News Today: रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए गए हैं. यूक्रेन की राजधानी कीव के अलावा खारकीव शहर रूस के टारगेट पर है. फिलहाल जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते दुनियाभर के बाजारों पर दबाव देखने को मिल रहा है. बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, अगले कुछ दिन यह वोलेटाइल रहने वाला है. हालांकि इस बीच खबरों के दम पर कुछ शेयर आज बाजार में हलचल दिखाने को तैयार हैं. इनमें Tata Motors, Route Mobile, HUL, NMDC, Panacea Biotech, DB Realty, Vedant Fashions, Huhtamaki India, Vipul Organics, Lemon Tree Hotels जैसे शेयर शामिल हैं. आप भी इंट्राडे में बेहतर रिटर्न के लिए इन पर दांव लगा सकते हैं. Tata Motors Tata Motors ने फरवरी 2022 में 73,875 यूनिट्स घरेलू बिक्री की है. सालाना आधार पर सेल्स में 27 फीसदी का इजाफा हुआ है. टाटा मोटर्स ने फरवरी 2021 में 58,366 यूनिट्स की बिक्री की थी. टाटा मोटर्स ने कहा कि पिछले महीने घरेलू बाजार में पैसेंजर वाहनों की बिक्री 47 फीसदी बढ़कर 39,981 यूनिट्स हो गई, जो पिछले साल के इसी महीने में 27,225 यूनिट्स थी. HUL HUL के शेयर में आज एक्शन दिख सकता है. कंपनी ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं. कंपनी के शेयर में बीते 1 महीने में 6 फीसदी से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है. Route Mobile Route Mobile की सहायक Routesms Solutions FZE (RSL FZE) ने संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एमआर मैसेजिंग FZE का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इसके साथ, एमआर मैसेजिंग RSL FZE की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और Route Mobile की एक स्टेपडाउन सहायक कंपनी बन गई है. Panacea Biotec कंपनी अपनी सब्सिडियरी के फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन ब्रांड को Mankind Pharma को बेचेगी. ट्रांजेक्शन की कुल वैल्यू 1872 करोड़ रुपये है. कंपनी और उसकी मैटेरियल सब्सिडियरी Panacea Biotec Pharma (PBPL) ने ट्रांजेक्शन के लिए एग्रीमेंट किया है. DB Realty सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी को मुंबई में लैंड डेवलप करने की इजाजत दे दी है. इस निर्णय से मुंबई में कमर्शियल जोन में 22,000 वर्ग मीटर फ्रीहोल्ड को कंपनी की सहायक कंपनी एस्टीम प्रॉपर्टीज को विकास के लिए उपलब्ध कराएगा. कंपनी का इरादा अगले 3 साल में भूमि को 2 मिलियन वर्ग फुट (पट्टे योग्य क्षेत्र) ग्रेड ए ऑफिस स्पेस में डेवलप करने का है. Vedant Fashions एथनिक वियर ब्रांड मान्यवर की पैरेंट कंपनी Vedant Fashions का फाइनेंशियल बेहतर रहा है. दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 24.1 फीसदी बढ़कर 127.8 करोड़ रुपये रहा है. मजबूत सेल्स और आपरेटिंग इनकम के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. वहीं कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 28 फीसदी बढ़कर 384.8 करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी के EBITDA में सालाना आधार पर 24.5 फीसदी बए़त रही और यह 191.5 करोड़ रुपये रहा है. Huhtamaki India पैकेजिंग सॉल्यूशंस फर्म Huhtamaki India ने दिसंबर 2021 तिमाही के लिए 13.52 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है. जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 5.08 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था. लेकिन दिसंबर तिमाही में कंपनी की टॉपलाइन ग्रोथ सालाना आधार पर 19 फीसदी बढ़कर 661.6 करोड़ रुपये हो गई है.

