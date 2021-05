Tata Motors Q4 Results: टाटा मोटर्स को चौथी तिमाही में 7,585 करोड़ का घाटा, पूरे FY21 में 13,395 करोड़ का नुकसान

Tata Motors Q4 Results: देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स चौंकाने वाले वित्तीय नतीजे घोषित किए हैं. कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2021 के दौरान साढ़े सात हजार करोड़ से ज्यादा का घाटा उठाना पड़ा है. कंपनी को पिछले पूरे वित्त वर्ष के दौरान भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है. पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हुआ घाटा, 2019-20 के सालाना घाटे से भी अधिक है. हालांकि टाटा मोटर्स के लिए यह बात कुछ राहत देने वाली हो सकती है कि जनवरी-मार्च 2021 के दौरान हुआ घाटा, 2019-20 की चौथी तिमाही के मुकाबले कम रहा है. लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते एक बार फिर से बिगड़े हालात चिंता की वजह हो सकते हैं.

टाटा मोटर्स के मंगलवार को घोषित नतीजों ने बाजार के जानकारों को चौंका दिया है. ब्लूमबर्ग पर आए एक्सपर्ट्स के अनुमानों में टाटा मोटर्स को चौथी तिमाही में 2700 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद जाहिर की गई थी. मंगलवार को कंपनी के शेयर भी 3.4 फीसदी की शानदार बढ़त के साथ 332 रुपये पर बंद हुए हैं.

टाटा मोटर्स की तरफ से आज बीएसई में जमा किए गए आंकड़ों के मुताबिक कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 7,585 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है, जबकि जनवरी से मार्च 2020 के दौरान कंपनी को 9,864 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. इसी तरह मार्च 2021 में खत्म पूरे वित्त वर्ष में टाटा मोटर्स को 13,395 करोड़ का शुद्ध नुकसान झेलना पड़ा है. उसके पिछले कारोबारी साल यानी वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनो को 11,975 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा था.

टाटा मोटर्स की कुल आय मार्च 2021 में खत्म चौथी तिमाही के दौरान 89,319 करोड़ रुपये रही थी. जबकि वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय 63,057 करोड़ रुपये रही थी. पूरे वित्त वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020-21 के दौरान कंपनी की कुल आय 2,52,438 करोड़ रुपये रही है. जबकि उसके पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 के दौरान टाटा मोटर्स की कुल आय 2,64,041 करोड़ रुपये रही थी.

